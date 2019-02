En aftale med EU skal bare hjem: May tager til Bruxelles med nye idéer og fornyet beslutsomhed

Den britiske premierminister, Theresa May, vil gå efter en 'pragmatisk løsning' på de fastkørte forhandlinger om den britiske udtræden af EU.

Det skriver hun i en kronik i søndagens udgave af den britiske avis The Telegraph, inden hun tager tilbage til Bruxelles for at genoptage forhandlingerne.

»Når jeg vender tilbage til Bruxelles, vil jeg kæmpe for Storbritannien og Nordirland, skriver hun og tilføjer:

»Jeg vil være bevæbnet med et frisk mandat, nye idéer og fornyet beslutsomhed til at opnå en pragmatisk løsning, der sikrer det brexit, som briterne stemte for og sikrer, at der ikke er nogen hård grænse mellem Nordirland og Irland.

Theresa May blev tirsdag bedt om at tage tilbage til Bruxelles for at genforhandle en udtrædelsesaftale med EU.

Det skete ved en afstemning i det britiske Underhus, hvor May med et snævert flertal fik mandat til opgaven.

Særligt spørgsmålet om den såkaldte 'bagstopper' har været et stort stridspunkt i forhandlingerne.

Den skal sikre, at der ikke opstår en hård grænse mellem Nordirland og Irland, hvis Storbritannien må forlade EU uden en aftale.

EU har dog afvist at genforhandle udtrædelsesaftalen.

EU-præsident Donald Tusk sagde således kort efter tirsdagens afstemning, at aftalen 'forbliver den bedste og eneste aftale, der sikrer en ordentlig britisk udtræden af EU'.

Det britsike Underhus vil have ændret aftalen vedrørende den irske grænse. I stedet for den såkaldte bagstopper vil de folkevalgte have 'alternative foranstaltninger'.

May har allerede erkendt, at det ikke bliver 'let', og hendes talsmand siger, at premierministeren regner med at møde modstand mod at genåbne aftalen.

Det var 15. januar, at Underhuset stemte om brexitaftalen. Den blev stemt ned med 432 stemmer imod og 202 stemmer for.

Briterne forlader efter planen EU med eller uden en aftale ved midnat 29. marts.

ritzau