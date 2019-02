Stort læk gennemgår nøje Trumps ustrukturerede dagligdag Præsidenten bruger det meste af sin arbejdstid på at se nyheder og ringe til politiske støtter i Kongressen.

Det er meget svært at gennemskue, hvad USA's præsident, Donald Trump, bruger størstedelen af en gennemsnitlig arbejdsdag på.

Ifølge et stort læk af præsidentens daglige skemaer for de sidste tre måneder, som det politiske medie Axios har gennemgået, holder Trump overraskende få møder med politiske rådgivere og ministre.

Ifølge lækket bruges næsten 60 procent af præsidentens arbejdstid på såkaldt 'executive time', et begreb der dækker over ofte timelange sessioner, hvor der ikke er planlagt noget konkret.

En række amerikanske medier har tidligere beskrevet, at disse ustrukturerede sessioner for det meste bruges på at se nyheder, læse aviser, være på sociale medier og tale i telefon med politiske støtter i Kongressen eller uformelle rådgivere.

Obama havde en minutiøs skemalagt arbejdstid

Axios skriver selv, at den ustrukturerede 'executive time' blev indført af Trumps forhenværende stabschef John Kelly, fordi præsidenten ikke brød sig om forgængeren Barack Obamas minutiøst skemalagte arbejdstid.

Ifølge forfatter og historiker Chris Whipple er det meget uortodokst, at præsidentens skema er så åbent.

»Der er ingen historisk parallel til den måde, Trump bruger sin tid«, siger han til Axios.

»Det mest værdifulde for en præsidents regeringsførelse er præsidentens tid. Og Trump giver ny mening til billedet af en ustruktureret præsident«.

De lækkede skemaer viser, at flere dage består næsten udelukkende af 'executive time' kun afbrudt af enkelte korte møder.

Og manglen på gennemsigtighed er et markant brud, understreger Whipple.

En række anonyme kilder i Det Hvide Hus forklarer over for Axios, at Donald Trump også ser den ustrukturerede kalender som et middel til at undgå læk til pressen. Møderne er korte og med få mennesker til stede.

Ifølge talsmand i Det Hvide Hus Sarah Sanders er kalenderen et udtryk for en 'ny ledelsesstil', og resultaterne af denne stil taler for sig selv, siger hun som svar på lækket.

ritzau