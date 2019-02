Grafik: Så meget Trump-tid giver Trump sig selv på 51 arbejdsdage

Minutiøst skemalagt arbejdstid.

Det var sådan, Barack Obama fik enderne til at mødes i sin tid som præsident, men en for fyldt kalender er ikke lige Donald Trumps kop te.

Han har derfor fået indført det, han kalder 'executive time', som ingen rigtig ved, hvad dækker over, men de fleste formoder handler om at se nyheder, læse aviser, være på sociale medier og tale i telefon med politiske støtter i Kongressen eller uformelle rådgivere.

Eller måske bare stene lidt Netflix.

Få ved det med sikkerhed, men efter en anonym kilde i Det Hvide Hus har lækket de seneste tre måneder af Trumps private kalender, har offentligheden nu fået et reelt indblik i, hvor meget af præsidentens arbejdstid, der rent faktisk hører ind under denne i præsident-sammenhæng nyopfundne kategori.

60 procent sådan cirka.

Det er politik-mediet Axios, der har modtaget lækket, og de har været så søde at lægge data ud til alle os andre, så Politiken har bygget to grafikker baseret på lækket, der både viser hele perioden og perioden inddelt i dage.

Der findes en ekstra hemmelig kalender



Eftersom nogle dage ikke er bogført i lækket samt at Trump gav sig selv en lang juleferie, er der i perioden 7. november til 1. februar samlet tale om 51 arbejdsdage.

Dem kan I se én for én herunder. 'Executive time' har vi oversat til 'Trump-tid', og som det fremgår af grafikken, er det kun de dage, hvor Trump tager på længere rejser, at Trump-tiden ikke overtrumfer alt andet.

Axios understreger dog, at den lækkede kalender ikke indeholder alle præsidentens møder. Flere småsamtaler bliver taget spontant på dagen i præsidentens ånd, og så skulle der eksistere en mere detaljeret kalender, som kun en meget lukket inderkreds har adgang til.

Den indeholder typisk et eller to ekstra møder pr. dag, som ofte placeres et sted i 'executive time', ligesom det også kan være her, præsidenten holder telefonmøder med andre statsledere og lignende.

Frokost-posten kan også snyde lidt i det samlede billede. Kigger man på de 51 dage, er der kalenderført 39 frokoster, og af dem er 16 bogført som frokost med eksempelvis vicepræsidenten, udenrigsministeren eller kongresmedlemmer.