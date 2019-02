Trump nominerer eks-olielobbyist som ny indenrigsminister

Præsident Donald Trump nominerer USA's fungerende indenrigsminister, David Bernhardt, til jobbet som fast mand på pinden.

Det skriver præsidenten på Twitter mandag.

»David har gjort et fantastisk stykke arbejde, lige siden den dag han ankom«, skriver Trump.

49-årige Bernhardt er en veteran i Washington og tidligere lobbyist for olie- og gasselskaber samt andre industrier.

Nomineringen af David Bernhardt som ny indenrigsminister har mødt stor modstand fra miljøorganisationer. De mener, at han allerede har truffet lovmæssige beslutninger om landets naturlige ressourcer til gavn for erhvervslivet.

I en udtalelse skriver Bernhardt, at »det er et ydmygt privilegium at blive nomineret til at lede et ministerium, hvis mission jeg elsker, og at hjælpe med at nå vores præsidents afbalancerede og fornuftige vision«.

David Bernhardt erstatter Ryan Zinke, som trådte tilbage som indenrigsminister i midten af december i forbindelse med etiske undersøgelser.

