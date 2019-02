Kvinde tilbageholdes efter brand med mindst syv døde i Paris

De franske myndigheder tilbageholder en kvinde, efter at mindst syv personer har mistet livet i en voldsom brand i et velhaverkvarter i Paris.

Branden opstod natten til tirsdag i en otte-etagers bygning i det 16. arrondissement i den vestlige del af den franske hovedstad. En person er indlagt på hospitalet i kritisk tilstand, 30 andre er kommet lettere til skade, blandt dem flere brandmænd.

En talsmand for den franske anklagemyndighed, siger til nyhedsbureauet AP, at den tilbageholdte kvinde selv er beboer i ejendommen. Hun blev anholdt ikke langt derfra.

Anklager Remy Heitz understreger, at efterforskningen kun lige er begyndt, men man arbejder altså foreløbig ud fra den teori, at der ligger en kriminel handling bag.

En kvinde skreg

Brandvæsenet i Paris kalder branden »meget voldsom«. Mindst 50 personer blev reddet ud af etageejendommen på stiger. Nogle var flygtet op på taget. Andre hang i vinduerne for at komme væk fra flammerne.

Et øjenvidne fortæller, hvordan flammerne i timevis slikkede mod himlen, mens de flygtende beboere var indhyllet i røg.

Jacqueline Ravier, der bor på den anden side af gaden, siger, at hun hørte en grædende kvinde råbe om hjælp. Da brandfolkene kom frem og begyndte at evakuere bygningen, blev flere af beboerne bragt ind i hendes ejendom og i naboejendommen.

Hun så blandt andet en ung mand kun iført sodsværtet undertøj og en kvinde, der lå helt stille på jorden.

»Det stod på forbavsende længe«, siger Jacqueline Ravier til AP.

Et stort antal brandmænd er stadig i gang med at bekæmpe de sidste flammer, mens myndighederne forsøger at sikre bygningen mod at kollapse. Mange gader i området er spærret af.