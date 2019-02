Trump talte om forsoning i tale til nationen - det holdt ikke mange minutter Kun »tåbelige krige og partipolitiske undersøgelser« kan true USA's økonomiske fremskridt, siger Trump i tale.

Præsident Donald Trump lagde ud i en forsonende tone, da han natten til onsdag dansk tid gav sin State of the Union-tale.

Han opfordrede blandt andet Kongressen til at søge samarbejde og kompromiser. Det skete til stort bifald fra både republikanere og demokrater og ikke mindst formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi.

»Vi må omfavne det ubegrænsede potentiale for samarbejde og kompromiser til fordel for det fælles gode. Sammen kan vi komme ud af den fastlåste politiske situation«, sagde han.

En budgetstrid om Trumps krav om 5,7 milliarder dollar til en grænsemur til Mexico lukkede store dele af USA's offentlige sektor i over en måned.

Den 26. januar kom der en midlertidig aftale på plads mellem Demokraterne og Trump, men den gælder kun frem til den 15. februar.

Trump skulle dog ikke mange minutter ind i talen, før han gav sin første stikpille til demokraterne.

Således sagde præsidenten, at kun »tåbelige krige, politik og partipolitiske undersøgelser kan sætte en stopper for landets økonomiske fremskridt«.

I øjeblikket er specialanklager Robert Mueller i færd med at undersøge, hvorvidt medlemmer af Donald Trumps kampagnestab samarbejdede med russiske agenter frem mod præsidentvalget i 2016

Forud for nattens State of the Union-tale havde iagttagere spekuleret i, om Trump ville optrappe eller nedtone konflikten om sin grænsemur.

Præsidentens budskab var dog klart:

»Jeg vil få den mur bygget. Hvor mure går op, går illegal indvandring ned. Mure redder liv«.

Trump forklarede samtidig, at der ikke er tale om en simpel betonmur, men om en »smart, strategisk og gennemsigtig stålbarriere«.

»Vi har en moralsk forpligtelse til at lave et indvandringssystem, der beskytter vores borgeres job og liv«, sagde Trump.

Videre i talen lovede Trump, at han vil arbejde for blandt andet jobskabelse, handel og ny infrastruktur, ligesom han vil sætte en stopper for narkokriminalitet.

ritzau