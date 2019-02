Hvidklædte kvinder jubler under Trump-tale i Kongressen

Under Trumps State of the Union-tale bar de demokratiske kvinder i Kongressen hvidt som en hyldest til kvindekampen, mens de rejste sig til ære for præsidenten.

Et sjældent syn udspillede sig under Donald Trumps tale i Kongressen i nat. Omkring 100 kvinder rejste sig som en hvid sky blandt de mange mørkeblå jakkesæt og gav Trump et stående bifald.

»Der er ikke nogen, der har fået mere gavn af vores blomstrende økonomi end kvinderne, som har udfyldt 58 procent af de nylavede jobs sidste år«, sagde Trump.

Som svar brød salen ud i en stor klapsalve og kom med hujende tilråb, mens Trump nikkede anerkendende mod de hvidklædte kvinder.

Begejstringen overraskede Trump. »Det var ikke meningen, I skulle gøre det!« tilføjede han med et smil.

De demokratiske kvinder i Kongressen bar såkaldt ’suffragette-hvid’ som en reference til suffragetterne, der gennem tiden har kæmpet for kvinders rettigheder, og for at sætte fokus på den stadig igangværende kvindekamp.

Den hvide farve har fra kvindekampens begyndelse stået som et symbol på den ikke-voldelige kamp for lige rettigheder.

Historisk mange kvinder i Kongressen

Antallet af kvinder i Kongressen i USA er i øjeblikket på sit historisk højeste med 127 ud af 535 folkevalgte. Heraf er 47 af kvinderne latinamerikanske, afrikansk-amerikanske eller muslimer.

Også på Twitter hyldes kvindernes aktivisme og budskabet deles med hashtagget #StateOfTheWoman.

Kvinderne gav et stående bifald til den selvsamme præsident, der tidligere er blevet stærkt kritiseret for at komme med kontroversielle udtalelser om det modsatte køn.

For eksempel da det under Trumps valgkampagne i 2016 kom frem, at Trump i en videooptagelse fra 2005 blandt andet brugte udtrykket ’grab them by the pussy’ (’tag dem i skridtet’, red.).

Videooptagelsen udløste flere demonstrationer mod præsidenten, hvor demonstranterne bar en lyserød ’pussyhat’ for at sætte fokus på kvinders rettigheder.