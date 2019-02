Forarget Farage kalder ham en arrogant bølle: EU-præsident Tusk siger, der er et sted i helvede for brexit-folk uden plan

EU-præsident Donald Tusk er ude med riven efter de britiske fortalere for et brexit, der ikke havde en plan for, hvordan det skulle udføres i praksis.

»Jeg har spekuleret på, hvordan den særlige plads i helvedet ser ud for brexit-fortalerne uden en plan«, skriver Donald Tusk onsdag eftermiddag på sin Twitter-profil.

Udmeldingen fra Tusk kommer efter et møde med den irske premierminister, Leo Varadkar.

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely. — Donald Tusk (@eucopresident) February 6, 2019

Nigel Farage, der stod i spidsen for kampagnen for, at Storbritannien skulle melde sig ud af EU, er ikke sen til at skyde tilbage mod Tusk.

»Efter brexit bliver vi fri for ikke-valgte, arrogante bøller som dig, og vi kommer til at styre vores eget land. Det lyder mere som himlen for mig«, skriver Farage på sin Twitter-profil direkte til Tusk.

After Brexit we will be free of unelected, arrogant bullies like you and run our own country.



Sounds more like heaven to me. https://t.co/pTOEmKWJpn — Nigel Farage (@Nigel_Farage) February 6, 2019

Nigel Farage valgte efter brexitafstemningen at blive som medlem af Europa-Parlamentet og besluttede kort efter at forlade sin post som formand for partiet Ukip, der havde ført en hård kampagne for brexit.

Theresa May kommer til Bruxelles i morgen

Torsdag er det så Storbritanniens premierminister, Theresa May, der kommer til Bruxelles og skal mødes med EU-toppen.

Her skal hun forsøge at overtale EU-lederne til at genforhandle spørgsmålet om den irske grænse - den såkaldte bagstopper.

Den skal sikre, at der ikke opstår en 'hård grænse' mellem Nordirland og Irland.

Det er en nødløsning, der kun træder i kraft, hvis parterne ikke inden udløbet af en overgangsperiode er blevet enige om en anden permanent ordning.

I en supplerende pressemeddelelse siger Tusk, at EU's førsteprioritet er at garantere, at freden bliver bevaret.

»Der er ikke plads til spekulationer på det her område. EU er først og fremmest et fredsprojekt, og vi vil ikke gamble med freden«, siger han.

Som planen er nu, udtræder Storbritannien af EU 29. marts.

ritzau