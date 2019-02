Myndigheder har bjærget et lig fra forsvundne Salas fly

Et lig er 'succesfuldt bjærget' fra resterne af det fly, der for godt to uger siden styrtede ned med fodboldspilleren Emiliano Sala og en pilot om bord.

Det bekræfter efterforskere fra den britiske flyhavarikommission, Air Accidents Investigation Branch (AAIB), sent onsdag aften ifølge Sky News.

I en udtalelse hedder det, at fjernstyrede undervandsfartøjer under 'udfordrende forhold' har trukket liget op af vandet 'på den mest værdige måde muligt'.

Liget vil blive bragt til øen Portland i Den Engelske Kanal. Her vil det blive undersøgt af en retsmediciner, oplyser en talsmand for AAIB.

Det er endnu uvist, om der er tale om Emiliano Sala eller piloten.

Flyvraget befinder sig på 63 meters dybde godt 33 kilometer fra øen Guernseys kyst.

Hidtil har bjærgningsarbejdet været besværliggjort af dårlige vejrforhold.

Nyheden om den succesfulde bjærgning kommer, et døgn efter at de britiske myndigheder tirsdag aften forgæves forsøgte at bjærge et lig fra flyvraget nær bredden af Den Engelske Kanal.

Flyet forsvandt den 21. januar med den argentinske fodboldspiller Emiliano Sala og piloten David Ibbotson om bord.

Resterne af flyet blev fundet på havbunden ved brug af sonar i de områder, hvor det blev anset for mest sandsynligt, at flyet kunne være.

I weekenden lykkedes det et eftersøgningsfartøj at lokalisere flyvraget, og mandag oplyste AAIB, at efterforskere havde fundet et lig.

Emiliano Sala blev den 19. januar solgt fra franske Nantes til den walisiske Premier League-klub Cardiff for 15 millioner pund svarende til 127 millioner kroner.

Sala havde underskrevet en treårig aftale med Cardiff, hvor han aldrig nåede at få sin debut.

ritzau