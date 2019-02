Vold mod tyske politikere er blevet mere udbredt: »Oplevelsen sidder stadig i mig som en lille angst«

En kølig torsdag aften i november sidste år forlod overborgmesteren i Flensburg, Simone Lange, rådhuset for som altid at spadsere hjem. Hun kom dog ikke langt på gåturen, før hun i Rathausstrasse spadserede lige ind i grov vold.

Overborgmesteren, der er landskendt i Tyskland, efter at hun sidste forår kandiderede til formandsposten i det socialdemokratiske parti, SPD, så en meget aggressiv mand, der sparkede og slog løs på folk på gaden. Da hun prøvede at stoppe manden, blev hun selv sparket ned. Så stak manden af.

»Oplevelsen sidder stadig i mig som en lille angst, som melder sig indimellem. Det var grænseoverskridende og ubehageligt. Som politiker må man desværre forberede sig på og leve med, at voldelige overfald er en reel fare«, siger Simone Lange nogle måneder efter episoden.

Hun er ikke den eneste europæiske – eller tyske – politiker, der har mærket volden. Siden flygtningekrisen i 2015 er vold mod politikere blevet mere udbredt i Tyskland. Alene i Tyskland blev der i 2017, hvor der var valg i landet, anmeldt 1.527 tilfælde af vold mod politikere eller andre med et offentligt mandat, viser tal fra indenrigsministeriet.

Tallet dækker ud over voldstilfælde også over hærværk, stærke verbale fornærmelser og opfordring til vold eller had. I 2016 var antallet endnu højere, 1.841 tilfælde. Indenrigsministeriet antager, at der findes et endnu højere mørketal, fordi mange politikere ikke får anmeldt hærværk mod for eksempel deres postkasser, graffiti på husmure eller andet.

I langt de fleste tilfælde forbliver forbrydelserne uopklarede. Men i 2016 var det store flertal af de gerningsmænd, man fik anholdt, højreekstreme. Men også venstreekstreme begår forbrydelser mod ikke mindst politikere og repræsentanter for det højrenationale Alternative für Deutschland.

Det voldelige overfald på partiets ledende medlem Frank Magnitz i hans hjemby, Bremen, i januar i år er fremdeles ikke opklaret. Ved overfaldet på Simone Lange i Flensburg, var den 44-årige mand, som blev fundet og anholdt kort efter overfaldet, tilsyneladende ikke ude på at ramme byens førstedame på grund af politiske motiver. Han var hjemløs, påvirket af alkohol, aggressiv og mentalt forstyrret.

Ikke bare i Tyskland, men eksempelvis også i Polen, hvor den populære borgmester i Gdansk, Pawel Adamowicz, blev stukket ned og dræbt under et velgørenhedsarrangement midt i byen i januar, har man oplevet grov vold. En 27-årig mand blev anholdt og har tilstået knivdrabet på borgmesteren, som efter gerningsmandens opfattelse var skyld i, at han havde været i fængsel. Også den polske gerningsmand var mentalt forstyrret og rettede sit raseri mod en politiker.

»Det er angstprovokerende for os politikere, der har påtaget os offentligt embede ud fra de bedste motiver om at gøre en forskel og hjælpe folk, at det her sker så ofte. Men det må ikke få nogen til at give op. Tværtimod håber jeg, at det får folk til at mønstre mere civil courage. Vi skal ikke vende ryggen til, hvis vi bliver vidner til vold, vi er nødt til at blande os«, siger Simone Lange til Politiken.

De første skridt mod det, der kan ende som et voldeligt overfald med alvorlig fare for alvorlige kvæstelser eller døden for offeret, kommer, når vi åbner munden, mener borgmesteren.

»Hele den forråelse, vi oplever i samfundet som helhed, begynder med ytringer, med tonen. Med det had, der bliver lukket ud, både på gaden og på sociale medier. Det må vi gå imod for at prøve at vende udviklingen, for den er tragisk«, mener overborgmesteren fra Flensburg.

»Klart en tendens til øget vold«

Også den tyske sundhedsminister, Jens Spahn, som i december var en af de tre kandidater til formandsposten i CDU og regnes for en af favoritterne til at stille op som kanslerkandidat for partiet ved næste valg i 2021, når afløseren for Angela Merkel skal findes, har oplevet ubehagelige situationer.

Jens Spahn er erklæret homoseksuel. Efter hans mening har migrationen og flygtningestrømmen gjort det farligere at være homoseksuel politiker.

»Det tyske samfund er blevet mere antisemitisk, bøssefjendtligt, machopræget og voldsberedt, end det tidligere har været. Mennesker fra den arabiske kulturkreds er ofte præget af en indeklemt seksualmoral, mangel på ligeberettigelse mellem kønnene og afvisningen af jøder og bøsser. Måske har jeg en særlig følsomhed i forhold til temaet ... andre må jo lade skægget gro i et islamistisk samfund«, sagde Jens Spahn sidste år til avisen Die Welt.

Over for Politiken vil han ikke kommentere det muslimske aspekt, men siger:

»Der er klart en tendens til øget vold mod politikere. Det starter tidligt med, hvordan vi omgås og taler med hinanden. Det optager mig meget, og man kan som politiker føle sig udsat. Også fordi man ved, at der er lang ventetid på alt – fra hjælp fra sikkerhedstjenester til ambulancer, som man sagtens kan vente på i et par timer«, siger Jens Spahn.