Bombetrussel tvinger Norwegian-fly tilbage til Stockholm

En bombetrussel har tvunget et Norwegian-fly med 169 mennesker om bord tilbage til Stockholm torsdag formiddag.

Andreas Hjørnholm, kommunikationschef i Norwegians danske afdeling, bekræfter over for Ritzau, at der er tale om en bombetrussel, og at flyet er landet.

Han kan endnu ikke oplyse, hvordan truslen er indløbet, eller om flyets passagerer og personale er endegyldigt i sikkerhed.

»Herfra er det en politisag. Vores topprioritet er selvfølgelig sikkerheden for passagerer og vores personale, så vi følger myndighedernes anvisninger«, siger Andreas Hjørnholm.

Flyet skulle fra den svenske hovedstad til Nice i det sydlige Frankrig.

»Det er tale om en bombetrussel mod et Boeing 737 med 169 mennesker om bord. Flyet vendte om, så snart truslen indløb, og er nu på vej tilbage til Arlanda«, fortalte Johan Beischer fra den svenske Sø og Flyredningscentral til den svenske avis Expressen.

Flyet landede 11.15 - godt en halv time efter dets oprindelige afgang fra Arlanda.

Ifølge øjenvidner er politi og redningsfolk massivt til stede i lufthavnen.

ritzau