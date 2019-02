Præsident Maduro blokerer for mad og medicin

Venezuela. Billedet viser Tienditas-broen på grænsen mellem Venezuela og Colombia, som det venezuelanske militær onsdag barrikaderede med en orange tankbil og to store blå containere.

Blokaden gør det sværere at få nødhjælp ind i Venezuela, der kæmper med mangel på mad og medicin. Netop ved Tienditas-broen er der planer om at etablere lagre til nødhjælp, blandt andet fra USA og Canada, som oppositionslederen Juan Guaidó ønsker at få ind i Venezuela.

Præsidenten, Nicolás Maduro, har erklæret, at der ikke skal nødhjælp til landet, fordi Venezuela »ikke er en nation af tiggere«, og sammenligner det at tage imod humanitær bistand med en fremmed invasion.

Ved indkørslen til broen på den colombianske side stod den 22-årige venezuelaner José Mendoza med et skilt med teksten ’Humanitær hjælp nu!’. Han er træt af at se venezuelanere lide under manglen på mad og medicin og siger, at militæret bør bakke op. »De må stille sig på folkets side og støtte os. De har selv familiemedlemmer, der er ved at dø af sult. Det her angår også dem«, lød det fra ham.

Hyperinflation har tvunget millioner af venezuelanere til enten at flygte eller sulte.

Guaidó siger, at håndteringen af nødhjælpsforsyningerne er en prøve på militærets indstilling: Vil de lade forsyningerne passere, eller vil de parere ordre?

Maduro optrådte onsdag på den statsejede tv-kanal iført en hvid kittel for at markere, at han anser Venezuelas sundhedsvæsen for både moderne og landsdækkende – uden at nævne forsøget på at blokere for medicinforsyninger ved grænsen.

Guaidó beskylder Maduros regering for at afslå hjælpen, fordi dens embedsmænd udleverer importeret mad og medicin i bytte for bestikkelse, og han siger, at hans overgangsregering vil arbejde for at gøre Venezuela mere uafhængigt af import. »Vi ønsker ikke at være mere afhængige af nødforsyninger af fødevarer«.

Maduro på sin side kalder Guaidó en marionet for USA, som ifølge ham er ude på at kolonisere Venezuela for at udnytte landets store oliereserver.

For Anahis Alvarado, hvis kamp med nyresvigt er blevet mere desperat, efterhånden som Venezuela er sunket dybere ned i økonomisk krise, kan nødhjælpen ikke komme hurtigt nok. Hun har set fem af sine medpatienter dø i løbet af de senere år på grund af utilstrækkelig behandling. På den offentlige klinik i hovedstaden Caracas, hvor hun er i behandling, er det kun en fjerdedel af dialysemaskinerne, der virker.

»Tiden er ved at løbe fra os«, siger hun.

Associated Press

Oversættelse: Jakob Haff