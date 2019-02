De kinesiske myndigheder tilbagekalder præparater efter mistanke om hiv-infektion: Ny medicinskandale under opsejling i Kina

Myndighederne i Shanghai efterforsker forlydender om, at et kinesisk medicinalfirma kan have solgt over 12.000 enheder af et blodplasmaprodukt, der indeholder hiv. Det er den seneste i en række af skandaler, der risikerer at underminere befolkningens tillid til medicinalbranchen og hele sundhedssystemet i Kina.

Shanghais fødevare- og lægemiddelsstyrelse meddelte i onsdags, at myndighederne har beordret virksomheden Shanghai Xinxing Medicine Company til straks at tilbagekalde det potentielt inficerede parti af immunglobulin og standse produktionen af det. Præparatet fremstilles af blodplasma, indgives ved indsprøjtning og bruges til at behandle autoimmune sygdomme.

Kinas nationale sundhedskommission og den statslige lægemiddelstyrelse har bedt alle hospitaler og lægeklinikker i landet om at indstille behandlingen med de pågældende enheder og overvåge patienter, som allerede er behandlet med præparatet, skriver flere statslige medier. Myndighederne har ikke oplyst, hvor mange patienter, der er blevet behandlet med produktet.

Hiv-antistoffer

»De lokale myndigheder er ansvarlige over for befolkningen og for at foretage opfølgende undersøgelser af de pågældende patienter og samarbejde med den statslige lægemiddelstyrelse«, hedder det i en meddelelse, der onsdag blev offentliggjort af Xinhua, Kinas officielle nyhedsbureau.

Det var sundhedsmyndighederne i Jiangxi-provinsen i det sydøstlige Kina, der opdagede, at der var hiv-antistoffer i præparatet. Et medlem af provinsens sundhedskommission siger til medierne, at man indtil videre ikke har fundet patienter, der er smittet med hiv på grund af behandling med medikamentet.

Shanghai XinXing blev grundlagt i 2000 som datterselskab af China Meheco Group, en farmaceutisk virksomhed, der har hovedkvarter i Beijing, og hvis hovedaktionær er China General Technology Group, en statsejet koncern, der administreres direkte fra centralregeringen.

Så sent som i januar reviderede Kinas statslige lægemiddelstyrelse advarslen på immunglobulin-produkter, så der nu står, at man, selvom om plasmapræparater screenes for patogener, skal være opmærksom på, at de er fremstillet af blod fra mennesker, og at der derfor findes en lille risiko for, at patienter kan blive inficeret.

Efterforskningen af Shanghai XinXing kommer på et tidspunkt, hvor Kinas Kommunistiske Parti har nok at gøre med at begrænse de destabiliserende konsekvenser af en generel økonomisk nedbremsning i landet. Sagen hæmmer samtidig præsident Xi Jinpings forsøg på at genoprette befolkningens tillid til landets farmaceutiske industri, der har ambitioner om at spille en større rolle på verdensmarkedet.

I sidste måned protesterede hundreder af vrede forældre mod lokale embedsmænd i en by i det østlige Kina, da det kom frem, at over 100 børn havde fået poliovacciner, som havde overskredet holdbarhedsdatoen. Nogle måneder forinden fik hundredtusindvis af børn over hele Kina indsprøjtet fejlbehæftede vacciner mod difteri, stivkrampe og kighoste. Efter omfattende protester fra forældre, udstedte regeringen en rekordstor bøde på 10 milliarder kroner til vaccinens producent, Changchun Changsheng Biotechnology Group.

Lang række af skandaler

Men selv om Kina i årevis har været ramt af en lang række lignende fødevare- og medicinskandaler, er kun ganske få personer blevet straffet for dem. Det har skabt frustration i befolkningen og udløst kritik af regeringen for ikke at gøre nok for at rydde op i branchen og håndhæve reglerne.

Sent onsdag aften udsendte den nationale styrelse for medicinske produkter en meddelelse om, at undersøgelserne stadig er i gang, men at de foreløbige prøver ikke havde vist spor af hiv, hepatitis B eller hepatitis C.

»Det går altid hurtigt, når der skal pyntes på historien. Inden længe siger de vel, at det ligefrem er godt for helbredet at få indsprøjtninger med dette produkt«, skriver tv-værten og produceren Cui Yongyuan på det sociale medie Sina Weibo.