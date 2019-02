Hverdagen i Venezuela: To præsidenter, to lejre, armod og luksus

Det fattige flertal lever for 40 kr. om måneden. De rige, der har forbindelserne i orden, drikker fransk champagne. Reportage fra et splittet land.

»Det her er til los enchufados«, siger Maite med sit blide caribiske tonefald og peger på et godt stykke kød. Os fattige har kun majspandekager og sorte bønner«. ’Los enchufados’ er venezuelanernes øgenavn for dem, der har forbindelserne i orden.

Hun ruller med øjnene ved tanken.

Caracas, hovedstaden, er fuld af grumme kontraster. Måske ikke så meget mere end andre latinamerikanske byer, men nu har de politiske diskussioner fået uenighederne til at blusse op.

Venezuelanerne ved ikke, hvad de skal stille op med hele to præsidenter, der gør krav på magten. De to lejre er splittet af en dyb kløft af modvilje og bitterhed, og de foragter gensidigt hinanden.

På den ene side står los chavistas, tilhængerne af den tidligere venstreorienterede præsident Hugo Chávez’ ideologi. For dem eksisterer oppositionslederen Juan Guaidó – ’imperiets mand’, som han nedsættende kaldes, altså USA’s mand –slet ikke.

For de andre er Nicolás Maduro en slyngel, der uretmæssigt har tilranet sig magten ved at undertrykke oppositionen.

Der er ingen glemsel, der er ingen tilgivelse. Der er kun utopier, næret af håb.

Præsidentembedet tilhører Juan Guaidó – som er præsident for nationalforsamlingen, og som i januar udråbte sig selv til midlertidig præsident for landet – for der blev svindlet ved valget, siger Alex González, der er arbejdsløs ingeniør.

»Jeg er chavist, og jeg tror fuldt og fast på den udvikling, der har været i Venezuela. Nu har vi en identitet. Det med Guaidó er idioti, støttet af USA«, svarer Félix Rodríguez, der er universitetsprofessor.

Udenfor leves det daglige liv i Venezuela med de trakasserier og protester, krisen afstedkommer. Man mærker det hjemme hos folk, på barerne, i bussen, på byens pladser. Varemanglen er ikke total, men alle er dybt påvirkede. Kontanter ser man næsten ikke mere.

Regeringen lader ikke penge blive trykt, og pengeautomaterne udleverer kun 2-3.000 bolivarer per dag (det svarer til højst 6 kroner). Automaterne tømmes hurtigt, og folk eksploderer, når de har stået i kø i mere end en halv time.

Alle bruger plastikkort til at betale med. Selv gadesælgerne går rundt med skilte, hvor der står ’Tager kort’. Det er den eneste måde at få noget solgt på.

For udlændinge er det en prøvelse, for der er ingen steder at veksle dollar, og næsten ingen tager imod dem.

Caracas er en smuk by. Den er omgivet af bakker og har et mildt klima. Men de mange slidte veje rundt om byen skæmmer landskabet.

Mangelsituationen bliver stadig værre, og det viser sig hos de fattigste. De udgør ikke alle, men ... mange, rigtig mange: 70 procent af befolkningen lever for minimumslønnen, der er 18.000 bolivarer. Det svarer til 6 dollar. Under 40 danske kroner. Om måneden.

Hvis man vil forstå lidt af den venezuelanske virkelighed, kan man sammenligne med priserne på de nødvendigste varer, der kan købes i butikkerne. Det vil sige, når der er varer, for selvom knapheden er taget af, er den stadig mærkbar.

Et kilo kartofler koster 7.200 bolivarer, en flaske olie 1.500, en bakke æg 12.000, et kilo mel 3.000 ...

Lønnen forsvinder i løbet af de første dage i måneden. »Det er Maduros magi«, ler Rosamarys – sort hud og hvide tænder – mens hun ekspederer i et indkøbscenter.

I mange butikker ser man varerne stillet opfindsomt op, så de dækker over hullerne på hylderne. Også på apotekerne.

Dette er den mest alvorlige omkostning. Der er ikke medicin på hospitalerne, heller ikke andre nødvendigheder såsom gaze og bandager og heller ikke mælk til spædbørnene.

Mennesker, der har kroniske sygdomme, lever i konstant frygt. Renán, der er 68 år, har diabetes, men er heldig: En gang om året kan han rejse til Spanien og købe insulin til et helt år. De andre, de fattige, sidder i saksen.

Evelisse har studeret kommunikation og turisme og taler flere sprog. Også hun er heldig: Hun arbejder på et firestjernet hotel. Og så alligevel:

»I går var jeg på apoteket for at købe forskellige ting. Shampoo, som jeg for en uge siden købte for 1.500 bolivarer, kostede nu 10.000. Hårbalsam 8.000 – det købte jeg sidst for 2.000. Hvordan skal jeg betale, med den løn, vi får? Jeg gik hjem og sagde til min mor: »Jeg er i dårligt humør. Jeg havde ikke råd til noget som helst«.

Miguel er 22. Han arbejder på en dyr bar. Hver drink, han sælger, fordobler hans løn. Han rækker dig sukkeret og tager hurtigt skålen til sig igen. Der er ikke plads til at være generøs, når knapheden er stor.

For at komme på arbejde skal han med metroen: »De seneste år har det været en katastrofe. Der er helt vildt lang ventetid, og nogle gange holder den stille 10-15 minutter på en station. Mange af togene er i stykker, og de kan ikke reparere dem«.

Venezuelanerne har for længst affundet sig med, at alting fungerer så dårligt. Vi argentinere synes, vi lever i centrum af alle universets onder, men det, de lever med her, er langt mere reelt – og i mindre grad udtryk for navlebeskuelse.

I Venezuelas næststørste by, Maracaibo, bor Eddy. På vej hjem på arbejde fortæller han: »Her i byen lukker de for elektriciteten 4 timer om dagen. Og det skifter. Nogle gange er det om morgenen, nogle gange om eftermiddagen eller om aftenen. Sådan er det hver eneste dag. Jeg har ikke haft rindende vand i et år. Vi må købe vand fra en tankvogn«.