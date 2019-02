Unge demokrater hepper lige nu på afroamerikanske Kamala Harris, men det vigtigste er at slå Trump

Fakta

Kandidater i 2020

25 kandidater har enten allerede meldt sig ind i kampen eller forventes at gøre det. Her er nogle af dem.

Joe Biden, 76. Tidl. vicepræsident og tidl. senator, Delaware. Obamas populære wingmand. Midtersøgende og samlende demokrat med arbejderappel. Præsenterer selv sin ’valgbarhed’ hen over midten, som sit stærkeste kort.

Corey Booker, 49. Senator, New Jersey, tidl. borgmester. En af de mest progressive kandidater i Senatet, men kritiseret for at tage imod donorpenge fra Wall Street.

Kamala Harris, 54. Senator, Californien, tidl. statsanklager. Kendt for sin kompetente udspørgen under senatshøringerne af højesteretsdommer Kavanaugh. Er rykket mod venstre efter at have meldt sig ind i kampen. Kritiseret for sin fortid som hård anklager.

Bernie Sanders, 77. Senator, Vermont. Blev landskendt for sin succesrige kampagne mod Hillary Clinton og ses med sin demokratisk-socialistiske politiksom ophavsmanden bag hele partiets bevægelse mod venstre.

Elizabeth Warren, 60. Senator, Massachusetts, tidl. økonom med fokus på økonomiske reformer. Forkæmper for økonomisk lighed, men i modsætning til eksempelvis Bernie Sanders’ demokratiske socialisme vil hun ikke redde, men derimod reformere kapitalismen.





