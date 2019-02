Thailand i chok: Kongens søster stiller op imod landets omstridte juntaleder

Thailand er kastet ud i politisk kaos, efter at søsteren til Thailands konge bryder tradition om, at medlemmer af kongehuset holder sig ude af politik og nu tilmed udfordrer landets magtfulde militær.

I månedsvis har den thailandske juntaleder og premierminister Prayuth Chan-ocha ført en skyggevalgkamp, der skulle sikre, at han kan vinde det kommende valg i Thailand 24. marts. Hans metoder har været brutale. Kritikere af hans militærkontrollerede regering er blevet truet og sat i fængsel, medierne er blevet undertrykt, og de partier, der er imod ham, er blevet intimideret og forhindret i at fremføre deres politiske budskaber.

Men nu har et uventet hammerslag ramt Prayuth Chan-ocha direkte i hovedet, hvilket truer hans chancer for at vinde det kommende valg.

Fredag morgen overraskede den 67-årige prinsesse Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Varnavadi alt og alle i Thailand ved at stille op som kandidat til premierministerposten ved det kommende valg. Dermed brød hun en årelang tradition i Thailand om, at medlemmer af kongehuset holder sig ude af politik.

Ydmyget

Det stiller den nuværende juntaleder, Prayuth Chan-ocha, i en meget svær situation, fordi han vil have vanskeligt ved at angribe hende politisk, da hun er søster til den nuværende konge og dermed også datter af den afdøde konge Maha Vajiralongkorn, der var ekstremt populær og stadig har en nærmest gudelignende status i mange thailænderes hjerte.

Samtidig risikerer juntaleder Prayuth Chan-ocha, at de undertrykkende love, han har brugt mod sine politiske modstandere, nu bliver vendt mod ham selv, idet lovene gør det strafbart at fremføre kritik, der over en bred kam kan tolkes som et anslag mod kongehuset og stabiliteten i landet.

Selv tog Prayuth Chan-ocha som hærchef magten i landet ved et kup i 2014 og udpegede ved en skinmanøvre efterfølgende sig selv som ny premierminister. Hans plan var, at han ved at blive valgt ved det kommende valg i næste måned skulle få den demokratiske legitimitet, han hidtil har manglet.

Et led i den plan var, at han fredag morgen officielt og under stor fanfare skulle erklære sig som kandidat til premierministerposten, men i stedet blev han overhalet inden om af prinsesse Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Varnavadi, der pludselig løb med al opmærksomheden.

Han blev yderligere ydmyget af, at hun tilmed stiller op for partiet Thai Raksa Chart, der er nært forbundet med hans politiske hovedmodstander - finansmanden og tidligere premierminister Thaksin Shinawatra - som nyder stor støtte blandt den fattige og normalt politisk oversete landbefolkning. Militæret har forsøgt at svække Thaksin og hans familie ved først i 2006 at afsætte ham fra magten som premierminister og dernæst også hans søster ved det seneste kup i 2014. Desuden har den nuværende militærregering indført love, der søger at forhindre, at partier med forbindelse til Thaksin kan få politisk flertal.

Appel til den brede befolkning

Prinsesse Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Varnavadi har de seneste år ført an i en kampagne, der skulle få unge til at holde sig væk fra narko, og i en udtalelse fredag morgen sagde hun, at hun vil bruge sine erfaringer til at hjælpe flere ud af fattigdom og sikre dem en god fremtid. Dermed spiller hun på arven efter hendes far, der netop opnåede sin enorme popularitet ved på hyppige ture rundt i landet at vise sin omsorg for almindelige thailændere.