Trump: Næste topmøde med Kim Jong-un bliver i Hanoi En atomafrustning af Den Koreanske Halvø bliver vigtigt punkt på dagsordenen ved nyt topmøde i Vietnam.

USA's præsident, Donald Trump, skal tilsyneladende mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Vietnams hovedstad, Hanoi.

Det skriver præsidenten på Twitter forud for mødet, der er planlagt til 27. og 28. februar.

»Mine repræsentanter har lige forladt Nordkorea efter et meget produktivt møde og er blevet enige om tid og dato for det andet topmøde med Kim Jong-un, skriver præsidenten og tilføjer:

»Det vil finde sted i Hanoi, Vietnam, 27. og 28. februar. Jeg ser frem til at se formand Kim og fremme fredens sag.

En udsending fra udenrigsministeriet har været i Pyongyang for at aftale det næste topmøde mellem de to ledere.

På det tre dage lange besøg i den nordkoreanske hovedstad talte parterne blandt andet om Nordkoreas forpligtelse til en 'atomafrustning'.

Det skriver udenrigsministeriet i en meddelelse.

Den amerikanske udsending, Stephen Biegun, landede fredag på en amerikansk base i Sydkorea efter sit besøg i Pyongyang.

Nordkorea har endnu ikke bekræftet topmødet. Kim Jong-un nævnte således heller ikke mødet fredag, da han mødtes med sine generaler.

Donald Trump og Kim Jong-un mødtes første gang i Singapore i juni 2018.

Her blev de to ledere enige om at arbejde frem mod en atomafrustning af Den Koreanske Halvø.

Aftalen omfattede dog ingen retningslinjer for, hvordan man ville arbejde frem mod målet.

Siden har der været stilstand i forhandlingerne, og det nordkoreanske styre har ikke taget nævneværdige skridt mod en eventuel afrustning.

Sidste års topmøde blev arrangeret efter en lang ordkrig mellem Trump og Kim. Den amerikanske præsident kaldte i den forbindelse Kim Jong-un for 'den lille raketmand' med henvisning til Nordkoreas test af ballistiske missiler.

I Trumps seneste tweet er tonen dog noget mere diplomatisk.

»Nordkorea vil under Kim Jong-uns lederskab bliver en økonomisk magtfaktor. Han vil måske overraske nogen, men han vil ikke overraske mig, fordi jeg har lært ham at kende og forstår fuldt ud, hvor dygtig han er, skriver Trump og tilføjer:

»Nordkorea vil blive en anden form for raket - en økonomisk en af slagsen.

ritzau