Syriske kurdere indleder endeligt opgør mod IS-enklave

Syriens Demokratiske Styrker (SDF) vil lørdag aften indlede det, som militsen betegner som det 'endelige slag' mod Islamisk Stats sidste lomme i den østlige del af Syrien.

Det oplyser Mustafa Bali, der er talsmand for den overvejende kurdiske milits.

Målet er at fjerne 'Daesh-terroristernes' militære tilstedeværelse, siger han med brug af en arabisk betegnelse for Islamisk Stat.

»Slaget vil blive indledt i aften, og dets mission er at fjerne den sidste rest af terrororganisationen, siger Mustafa Bali.

Talsmanden tilføjer, at over 20.000 civile er evakueret fra to landsbyer i den østlige provins Deir al-Zor, der ligger tæt ved den irakiske grænse.

Den amerikanskledede koalition i Syrien har støttet SDF's indsats mod Islamisk Stat.

SDF indledte offensiven i dette område af Syrien i september. Siden da er hundredvis af krigere på begge sider blevet dræbt.

I sidste uge lød det fra den amerikanske regering, at Islamisk Stat ventes at miste sit sidste territorie inden for et par uger.

Islamisk Stat kontrollerer et stadig mindre område vest for floden Eufrat, hvor Syriens regering og dens allierede ellers har kontrol.

ritzau