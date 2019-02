Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Prins Philip afleverer kørekortet efter trafikuheld 97-årige britiske prins Philip vil stoppe med at køre bil, efter at han ramte en anden bil og kvæstede to.