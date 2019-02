13 personer er dræbt i flugtforsøg i DRCongo

13 personer rapporteres dræbt efter et stort flugtforsøg fra et fængsel i provinsen Kasaï i det centrale DRCongo.

Blandt de 13 dræbte er to fængselsbetjente. Foruden de dræbte er otte såret og sendt til behandling for skudsår på et nærliggende sygehus. Det oplyser Masaka Nansaka, chef for fængslet i hovedbyen Tshikapa.

»Ni fanger døde, da sikkerhedsstyrker forsøgte at fange dem«, siger han.

Det lykkedes 60 indsatte at flygte fra fængslet, men 16 af dem er efterfølgende blevet pågrebet igen.

Fængslet havde inden flugten 370 indsatte.

Ifølge Kasaïs guvernør, Hubert Mbingho, skete flugten i forbindelse med optøjer i fængslet. Disse skulle angiveligt være startet, da en indsat i fængslet, en lokal militsleder, døde i sin celle og hans støtter kom til fængslet for at kræve hans lig udleveret.

»Fængselsmyndighederne nægtede og et skænderi brød ud. De indsatte udnyttede dette«, siger Mbingho.

Ifølge guvernøren overmandede en gruppe fanger en fængselsbetjent og tog hans våben fra ham. Derefter overmandede de flere betjente og lykkedes med at bryde ud.

»I forvirringen flygtede flere ved at springe i Kasaïfloden, der løber langs fængslet, og svømme væk«, tilføjer han.

Kasaïfloden er en biflod til den store Congoflod, der er Afrikas næstlængste efter Nilen.

I januar lykkedes det fem fanger at undslippe et fængsel i en anden del af provinsen.

DRCongo har i årevis været plaget af ustabilitet, og ifølge FN er den humanitære krise i landet i øjeblikket eskalerende.

