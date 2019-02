Analyse: USA kan ikke stoppe Nord Stream 2

Selv om Tyskland måtte give sig, bliver gasledningen en realitet. Danmark har mistet sin undskyldning for at trække sagen i langdrag.

Kun de mest optimistiske amerikanske politikere og embedsmænd, herunder muligvis præsident Trump selv, har i ramme alvor troet, at Nord Stream 2 gasledningen kunne stoppes. Alene den kendsgerning, at arbejdet er i fuld gang, og gasrør for mindst 30 milliarder kroner nu ligger på bunden af Østersøen, er en del af den virkelighed, der øger presset for at få gasledningen bygget færdig og taget i brug.

Oven i det kommer Europas kommende mangel på gas i de kommende mange år, mens kul og i Tyskland også atomkraft bliver udfaset, og den vedvarende energi endnu ikke er tilstrækkelig. Trumps og den amerikanske Kongres’ visioner om at fylde det hul ud med flydende amerikansk LNG gas holder ifølge energieksperterne ikke. Der er for lidt amerikansk gas, og den er for dyr.

Virkeligheden taler altså til Nord Stream 2’s fordel uanset frygten for, at Europas forbrugere og industri bliver afhængig af et lunefuldt Rusland.

Fredagens kompromis om EU’s ikke voldsomt ophidsende, men så meget desto mere vigtige såkaldte gasdirektiv skubber også bag på byggeriet af gasledningen. Det lykkedes ikke Tyskland fuldstændig at blokere for EU-Kommissionens indflydelse på gasledninger fra tredjelande ind i EU. En afgørende rolle i det spil fik Frankrig, der i sidste øjeblik valgte ikke blot at følge Tysklands blokade for ændringer.

Frankrig og Tyskland nåede et kompromis, hvor gasdirektivet på den ene side også skal gælde for ledninger som Nord Stream 2, på den anden side er det fortsat det enkelte modtagerland, der forhandler om vilkårene. Det betyder, at Rusland og Tyskland skal enes om, hvordan og i hvilken grad rørledningen skal opfylde kravene til rørledninger inden for EU.

Ganske vist skal Kommissionen i den sidste ende godkende aftalen, men det bliver formentlig svært at se kommissionen ’lukke’ en allerede bygget naturgasledning, mens tysk og midteuropæisk sværindustri er ved at løbe tør for gas. Aftalen er ikke i land, før et skeptisk Europa-Parlament har nikket ja, men muligheden for en ny fælles EU-tilgang har ikke været større.

Hovedargumentet er væk

For Danmark, der er i en særlig klemme mellem hensyn til USA og Tyskland, betyder EU-aftalen, at embedsmændene i Udenrigsministeriet får stadig sværere ved at skubbe en afgørelse om tilladelse til, at Nord Stream 2 går igennem dansk territorialfarvand, foran sig.

Netop behovet for en fælles EU-aftale på det komplicerede område har været brugt som et dansk hovedargument for, at Danmark ikke selv skulle træffe afgørelsen om, at om ikke bremse, så dog fordyre og forsinke rørledningen.

Den forklaringsmodel vil være væk, når reguleringen af gasdirektivet er på plads. Vælger Danmark fortsat at genere gasledningen mest muligt, vil både Berlin og Moskva se det som udtryk for dansk følgagtighed over for Donald Trump og USA.