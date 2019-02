Forsker skriver opsigtsvækkende notat om den storpolitiske gasklemme, Danmark er havnet i

Hensynet til især Tyskland, men også Rusland bør gå forud for et dansk hensyn til USA. Seniorforsker Hans Mourtizen fra Diis advarer om risiko for et russisk modspil i Arktis.

Danmark vil få mest ud af, at regeringen godkender de oprindelige planer for at føre den tysk-russiske gasledning Nord Stream 2 gennem dansk territorialfarvand syd for Bornholm.

Sådan lyder en opsigtsvækkende anbefaling fra seniorforsker Hans Mouritzen fra Dans Institut for Internationale Studier, Diis. Han har netop udgivet et notat om den storpolitiske klemme, som gasprojektet har bragt Danmark i.

På den ene side står hensynet til Danmarks vigtigste politiske og økonomiske samarbejdspartner i EU – Tyskland. På den anden hensynet præsident Donald Trump, der har gjort bygningen af Nord Stream 2 til omdrejningspunkt for sin kritik af især Tyskland. Med opbakning fra både demokrater og republikanere i Kongressen har amerikanske diplomater satset hårdt på at bremse gasledningen.

Presset er særlig stort på Danmark. Stribevis af amerikanske lobbyister har i klar tekst forklaret regeringen og centraladministrationen, at Danmark er i en særlig position ved at kunne sige nej til den optimale rute for gasledningen gennem den danske del af Østersøen.

Det amerikanske argument, der især støttes af Polen og de baltiske lande, er, at mere russisk gas vil gøre Europa afhængigt af en lunefuld præsident Putin og et stadig mere aggressivt Rusland.

Dertil kommer den amerikanske interesse for at sælge flydende LNG-gas fra de nye amerikanske gasfelter i Midtvesten og på Østkysten.

Hans Mouritzen mener, at hensynet til USA ikke er i overensstemmelse med langsigtede danske interesser.

»Den amerikanske præsident er jo mildest talt upåvirket af hensynet til allierede; det har han vist adskillige gange«, siger seniorforskeren. Han mener ikke, at Danmark i spillet om energiforsyningen til Europa kan opnå særlige fordele i Det Hvide Hus ved at følge det amerikanske pres.

Tyskland betyder mest

Europa bliver afhængig af russisk gas?

»I dag kan europæerne sende den russiske gas rundt til alle medlemslande og endda helt til Ukraine, hvis Rusland truer med at lukke for gassen til bestemte østeuropæiske lande«.

»Samtidig er Rusland mindst lige så afhængig af gasindtægterne fra Tyskland, som Tyskland og Europa vil være afhængig af russisk gas«, siger Hans Mouritzen.

Han afviser ikke, at Europa også skal købe flydende gas fra USA, men amerikanerne kan ikke dække efterspørgslen, i takt med at Tyskland udfaser både kulkraft og atomkraft. Samtidig skal forbrugerne betale mere for den dyrere LNG-gas.

»Selv før Brexit var Tyskland Danmarks vigtigste partner i EU. Danmarks opbakning til Tyskland vil klinge hult, hvis vi i tillæg til vores EU-forbehold også skaber problemer for tysk energipolitik«.

Mens Folketinget har vedtaget en lov, der gennemtvinger, at projekter i dansk territorialfarvand som Nord Stream 2 skal vurderes i forhold til Danmarks overordnede sikkerheds- og udenrigspolitiske interesser, har Nord Stream 2 ansøgt om en anden rutelinje. Den går uden om dansk territorialfarvand i den økonomiske zone, hvor Danmark ikke har suverænitet.

Ruten, der går nord om Bornholm, skal kun vurderes ud fra blandt andet miljømæssige grunde og i forhold til sikkerheden for skibsfarten. Den såkaldte VVM-vurdering er ved at være slut, og den viser, at både miljøpåvirkningen og generne for skibsfarten vil være større ved den alternative rute end ved den oprindeligt planlagte, der går parallelt med den eksisterende Nord Stream-gasledning.