Højrepartier står til storsejr ved italiensk regionalvalg

En koalition af højrefløjspartier står til en klar sejr ved søndagens regionalvalg i Abruzzo i det centrale Italien.

Det skriver det politiske medie Politico.eu på baggrund af prognoser fra italienske medier.

Koalitionen, der ledes af det indvandrer- og EU-kritiske Lega, og dens spidskandidat, Marco Marsilio, står ifølge prognoserne til at få knap 50 procent af stemmerne.

Det er næsten 20 procent mere end den socialdemokratiske kandidat fra Det Demokratiske Parti, der står til at få lige under 30 procent af stemmerne.

Det er første valg, hvor de to nuværende regeringspartier i Italien, Lega og Femstjernebevægelsen, står over for hinanden, siden de blev enige om at gå i regering sammen efter sidste års parlamentsvalg.

Resultatet er en stor sejr for Legas partiformand, indenrigsminister Matteo Salvini, der har ført en aktiv kampagne forud for søndagens valg.

Øretæve for Femstjernebevægelsen

Omvendt kan resultatet ses som lidt af en øretæve for Femstjernebevægelsen.

I en lang række målinger har partiet ligget på en andenplads, men Femstjernebevægelsen må altså tage til takke med tredjepladsen og knap en femtedel af de afgivne stemmer.

Ved parlamentsvalget i marts blev bevægelsen det største enkeltparti, mens Legas alliance med partier fra centrum-højre fik flest pladser i parlamentet.

Lokalt vandt Femstjernebevægelsen næsten 40 procent af stemmerne i Abruzzo, og søndagens valg tegner i så fald til at ende med en halvering.

Salvini har forud for valget sagt, at valgresultatet ville vise det etablerede politiske system, at 'dets dage er talte'.

»Vi vil skrive historie, og vi vil sende et klart signal til EU«, sagde han ved sit sidste store valgmøde.

Abruzzo er Italiens mindste region målt på befolkningsstørrelse. Der bor cirka 1,3 millioner mennesker i regionen, der er kendt for sine mange nationalparker.

ritzau