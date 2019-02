USA's forsvarsminister er på uannonceret besøg i Afghanistan

USA's fungerende forsvarsminister, Patrick Shanahan, er mandag landet i Kabul.

Han skal under sit besøg i Afghanistan tale med landets ledere for at drøfte muligheden for fred med Taliban.

Besøget er Shanahans første som fungerende forsvarsminister. Han har tidligere rangeret som nummer to i Pentagon, men overtog posten som minister, da Jim Mattis valgte at trække sig i december.

Ifølge Shanahan er det først og fremmest op til afghanerne at forme fremtiden for landet.

Han vil på sit uannoncerede besøg mødes med præsident Ashraf Ghani. Den afghanske regering var ikke en del af de samtaler, som amerikanske embedsmænd og Taliban havde i januar i håbet om at kunne afslutte den 17 år lange konflikt.

Patrick Shanahan understreger på sit besøg, at USA ikke umiddelbart har planer om at trække nogen af dets 14.000 soldater ud af Afghanistan.

ritzau