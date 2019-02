Sikkerhedskonference: Vi har flere kriser, end vi kan nå igennem på en weekend

Hjælpeløse vakler vi videre fra krise til konflikt og fra konflikt til krig, mens kendte strukturer og verdensordener forvitrer eller går i opløsning – og forandringerne i klimaet hænger som en truende, sort sky, som nægter at forsvinde fra horisonten. Kigger vi efter hjælp fra den eller dem, der vil tage ansvar og stoppe den triste udvikling, finder vi ingen.

»Hvem vil tage ansvaret? Er der overhovedet nogen, som har magten til at ændre på det? Kan Den Europæiske Union spille en rolle, eller er den for svag? Hvis den er for svag, hvem skal så overtage dens rolle? Skal vi bare lade den liberale, internationale orden, baseret på institutioner, regler og love, falde sammen stykke for stykke. For tyske og europæiske interesser vil det være en katastrofal udvikling«.

Som altid fremstår lederen af den internationale sikkerhedskonference, som indledes i München i dag, Wolfgang Ischinger, tillidsvækkende, fokuseret og kampklar. I et nydeligt gråt jakkesæt med et orange slips som blikfang er han i Berlin for at fortælle om årets konference. Og om de triste tidender.

»Lad mig sige det sådan her: Hvis der ikke allerede fandtes en sikkerhedskonference, måtte vi skynde os at opfinde den, for med en så truende verdensorden er der virkelig brug for den. Man har kritiseret mig for at vælge titlen ’Verden i fare’ til årets konference, men begivenheder det seneste halve år viser, at den er sørgeligt berettiget«, siger Wolfgang Ischinger.

Som tidligere tysk topdiplomat og ambassadør i både Washington og London har han alle de forbindelser og al den tillid, der egentlig skal til for at samle den splittede verden og dens ledere. I hvert fald for en weekend om året i München – ved sikkerhedspolitikkens svar på det økonomiske topmøde i Davos.

»Sikkerhedskonferencen i år bliver den vigtigste i de år, jeg har ledet den. For ti år siden sad jeg i en relativt fredelig verden og spurgte mig selv, med hvilke temaer jeg dog skulle kunne lokke amerikanske senatorer til München. Nu har vi flere kriser, end vi på nogen måde kan nå at behandle på en weekend«, siger Wolfgang Ischinger.

Tysk minister: Vi kan ikke længere kende vores Amerika

En af de stærkeste bejlere til en ledende rolle i den nye verdensorden er Kina, som derfor fylder meget på sikkerhedskonferencen i år. Med god grund, mener Frank N. Pieke, leder af det i Berlin beliggende institut for kinesiske studier, Merics. Han advarer på stiftelsens hjemmeside Europa mod at følge sin stærkeste allierede, USA, i en handelskrig mod Kina.

»Vi kan ende med en permanent splittelse på både regionale og internationale markeder. Det vil ikke bare gøre os alle fattigere, men vil også øge sandsynligheden for en strategisk konkurrence, som i sidste ende vil tvinge EU til at stå sammen med USA i en eskalerende konflikt mellem Vesten og Kina«, mener han.

Så meget desto mere glæder det Wolfgang Ischinger, at han i morgen kan byde den hidtil største delegation fra Kina velkommen til München. Med mange muligheder for at tale med den tilsvarende store delegation fra USA.

En slags hovedtema for konferencen i München er Europa. Europa i opløsning med Brexit, Europa under pres fra det dårlige forhold til Donald Trumps USA og Putins Rusland, under pres fra afrikanske migranter og i klemme i handelskrige mellem især Kina og USA.

»Det handler om at undersøge, hvordan Europa kan stå fast og forhindre, at verdensordenen domineres af den stærkes ret. Der er virkelig brug for, at EU optræder samlet i denne situation, ellers bliver vi ikke taget alvorligt«, mener Wolfgang Ischinger.

Vesten har ingen chancer for at vinde cyberkrigen, men vi må udkæmpe den