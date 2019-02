Wafa klarede den, men: Hver dag dør 274 spædbørn i krige og konflikter

Wafa er heldig; hun lever stadig. Hun er fire år og blev under et luftangreb mod havnebyen Hodeidah i Yemen sidste sommer alvorligt såret. Det samme blev hendes toårige lillesøster, Shadia.

Deres mor og far blev dræbt under angrebet.

Wafa fik bortopereret en granatsplint fra sit hoved. Hendes krop svulmede op, fordi der også sad granatsplinter andre steder. Der skulle yderligere to operationer til for at fjerne dem alle.

Siden angrebet har hun haft mareridt og svært ved at sove. Nogle gange råber hun i søvne. Hun græder meget og kan ikke klare, at der er andre i rummet – ikke engang familiemedlemmer.

Det er Red Barnet, som fortæller historien om Wafa. Den står på en af de første sider af en ny rapport om, hvor sindsoprivende mange børn der bliver slået ihjel, bliver såret eller på anden måde bliver ofre i væbnede konflikter.

Red Barnet vurderer, at 550.000 spædbørn fra 2013 til 2017 er døde på grund af væbnede konflikter i de 10 værst ramte lande. Det betyder, at i gennemsnit 100.000 børn hvert år dør, inden de fylder et år. Eller sagt på en anden måde: 274 om dagen.

De 10 lande er Afghanistan, Yemen, Sydsudan, Den Centralafrikanske Republik, DR Congo, Syrien, Irak, Mali, Nigeria og Somalia.

»Vi svigter alle de børn, der lige nu er fanget i krige og konflikter. Vi ser det i Yemen. Vi ser det i Syrien og i mange andre af de konflikter, som kun får lidt opmærksomhed«, siger Kristine Mærkedahl Jensen, der er katastrofechef i Red Barnet.

»De døde børn er ikke det uundgåelige resultat af en ødelæggende naturkatastrofe som et jordskælv eller en tsunami. Det er en menneskeskabt katastrofe«.

International ligegyldighed

Det er især de indirekte konsekvenser af krig og konflikt, som får de mange spædbørn til at bukke under. De sulter, får ikke lægehjælp, har ingen adgang til rent vand, og politiske blokader forhindrer nødhjælp i at nå frem. For nu bare at nævne nogle få årsager.

Men det er langtfra kun spædbørn, det går ud over.

Siden afslutningen på Den Kolde Krig er antallet af børn i konfliktområder vokset dramatisk, faktisk fordoblet. Og antallet er steget i en langt højere grad end befolkningstilvæksten i verden. I dag lever 420 millioner børn under 18 år i et område med krig eller konflikt.

I rapporten ’Stop the War on Children’ konstaterer Red Barnet, at børn, som i dag lider under en væbnet konflikt, på ingen måde mangler nedskrevne rettigheder. Der findes en stribe aftaler og konventioner, som burde beskytte dem.

Problemet er bare, at væbnede styrker, ofte også regeringsstyrker, giver pokker i de rettigheder.

»Og tit mødes de i bedste fald af international ligegyldighed, i værste fald medskyldighed«, hedder det i rapporten.

Flere piger giftes bort

For 100 år siden udtalte Eglantyne Jebb, stifteren af Red Barnet, at »alle krige er en krig mod børn«. Og de ord gælder mere end nogensinde.

Flere børn udsættes for væbnet vold end på noget andet tidspunkt over de seneste 20 år.

Det er ikke, fordi der samlet set er flere krige i verden, men de har skiftet karakter. Der er i højere grad tale om interne konflikter. Lande rives i stykker af væbnede grupper, som kæmper mod hinanden eller mod regeringen.

Og det er altid børnene, der rammes hårdest.

Kristine Mærkedahl Jensen var sidste år i Sydsudan og besøgte en meget ung mor, som var indlagt med sit sultende barn. Et uhyre spinkelt barn.

»Man kan sige: Jamen har der ikke altid været sultkriser i Sydsudan? Men det her er en indirekte implikation af konflikt, for selv om der ville være en god høst og en overflod af mad, så bliver man internt fordrevet, og dermed kan man ikke høste. Så det er en ond cirkel, man indgår i«, siger katastrofechefen.

En væbnet konflikt får også børneægteskaber til at accellerere. Unge piger giftes væk tidligere, end de ellers ville være blevet, fordi det hjælper en familie til at overleve. Så får pigen i det mindste mad og tag overhovedet. Og familien får en mund mindre at mætte.

»Man kan kalde det et underligt forsøg på at skabe stabilitet og en fremtid for den her unge pige«, siger Kristine Mærkedahl Jensen.