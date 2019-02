Forsker forventer snart dansk ja eller nej til Nord Stream 2 Danmark må snart må beslutte sig for, om russisk gasledning skal gå igennem dansk farvand, siger forsker.

Den danske regering kan ikke trække tiden længere og må til at beslutte sig for, om den russiske gasledning Nord Stream 2 skal gå nord eller syd om Bornholm og dermed igennem dansk territorie.

Det vurderer Hans Mouritzen, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

Det gør han, efter at EU-Parlamentet, EU-Kommissionen og EU-landene sent tirsdag aften blev enige om en aftale, der sidestiller tredjelandes salg af gas med salg af gas inden for EU.

»Nu kommer der en beslutning meget hurtigt, for man har ikke længere noget påskud for ikke at beslutte sig«, siger seniorforskeren.

Nord Stream 2 er en 1230 kilometer lang gasrørledning, der skal bringe russisk naturgas gennem Østersøen og ind i Tyskland.

Selv om Nord Stream 2 er ved at blive bygget i Østersøen, så mangler Danmark fortsat at tage stilling til, om en del af rørledningen skal løbe igennem dansk territorialfarvand langs den bornholmske kyst.

»Hvis jeg skulle rådgive den danske regering, så skulle den have sagt ja til den sydlige vej for længst. Der er ingen grund til at trække det ud«, siger Hans Mouritzen.

Ifølge ham har Danmark været klemt mellem to hensyn.

Hensynet til Tyskland, som er Danmarks vigtigste politiske og økonomiske samarbejdspartner i EU, og hensynet til USA's præsident, Donald Trump, der har gjort bygningen af Nord Stream 2 til omdrejningspunkt for sin kritik af især Tyskland.

»Amerikanerne har presset på, fordi de gerne vil sælge deres flydende naturgas, som kommer på skibe. Men det er ikke nok i forhold til det behov, som Europa har brug for«, siger Hans Mouritzen.

»Man har også advaret om, at gasledningen vil gøre os for afhængige at Rusland. Men det gælder ikke længere, fordi man har udbygget det europæiske gasnet«, siger forskeren.

ritzau