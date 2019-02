Apple og Google under kritik: App lader saudiske mænd spore kvinder

En app er kommet i søgelyset, efter en amerikansk senator og flere humanitære organisationer har kritiseret Apple og Google for at bidrage til kønsdiskrimination.

Den omdiskuterede app hedder Absher, som kan oversættes til ’javel, hr.’, og blev lanceret af den saudiarabiske regering i 2015. Den er en serviceplatform til mobilen, hvori saudiske borgere kan ordne praktiske gøremål, såsom at betale parkeringsbøder eller bestille et nyt pas.

Men app’en har også funktioner, som lader mænd kontrollere de kvinder, de er værge for. Gennem app’en kan mændene give eller fjerne kvindernes tilladelse til at rejse gennem lufthavne og spore deres færden gennem deres pas.

I app’en kan mændene slå en notifikation til, så de får en besked, hvis en kvinde, de er værge for, rejser igennem en lufthavn.

I Saudi-Arabien er kvinder underlagt ’værge-love’. Det vil sige, at alle saudiske kvinder uanset alder skal have en mandlig værge, som skal give hende tilladelse til blandt andet at få et pas og en uddannelse og blive gift.

App’en kan hentes i AppStore og GooglePlay.

Saudi-Arabien Hvordan værge-love kontrollerer kvinder Uddannelse: Hvis en kvinde vil studere i en anden by end sin hjemby, skal en værge godkende hendes rejse og indkvartering. Hvis hun skal studere i udlandet, skal en værge godkende hendes ansøgning om at få et pas og give tilladelse til, at hun kan forlade landet.

Hvis en kvinde vil studere i en anden by end sin hjemby, skal en værge godkende hendes rejse og indkvartering. Hvis hun skal studere i udlandet, skal en værge godkende hendes ansøgning om at få et pas og give tilladelse til, at hun kan forlade landet. Penge: Banker kræver en værges godkendelse til, at kvinder kan åbne konti, tage et lån eller få et kreditkort. I 2017 fik kvinder ret til at åbne en virksomhed og underskrive en lejekontrakt i sit eget navn.

Banker kræver en værges godkendelse til, at kvinder kan åbne konti, tage et lån eller få et kreditkort. I 2017 fik kvinder ret til at åbne en virksomhed og underskrive en lejekontrakt i sit eget navn. Ægteskab: En værge skal give tilladelse til, at en kvinde må gifte sig. Det er tæt på umuligt at få tilladelse til at gifte sig med en, der ikke er muslim.

En værge skal give tilladelse til, at en kvinde må gifte sig. Det er tæt på umuligt at få tilladelse til at gifte sig med en, der ikke er muslim. Domstol: Kvinders vidneberetninger vejer halvt så tungt som mænds. En kvinde, der går imod sin værge, kan blive arresteret for ’ulydighed’. Hvis en kvinde af en grund er tilbageholdt af politiet, vil hun ikke blive løsladt, før en værge kan hente hende.

Kvinders vidneberetninger vejer halvt så tungt som mænds. En kvinde, der går imod sin værge, kan blive arresteret for ’ulydighed’. Hvis en kvinde af en grund er tilbageholdt af politiet, vil hun ikke blive løsladt, før en værge kan hente hende. Rejse: En værge skal give tilladelse til, at kvinden må få et pas. Kvinder skal ikke have værgens tilladelse til at få et kørekort. Kilde: The New York Times Vis mere

»Rædselsfuld overvågning af kvinder«

Organisationerne Human Rights Watch og Amnesty International har tidligere kritiseret Apple og Google for at tillade app’en. Deres indsats for at få app’en fjernet fra de to platforme fik tidligere på ugen et ekstra boost, da den demokratiske amerikanske senator Ron Wyden sendte et brev til de to virksomheder og tog debatten op på Twitter.

It is unconscionable that @Google and @Apple are making it easier to track women and control when and how they travel. These companies shouldn’t enable these abusive practices against women in Saudi Arabia. https://t.co/RDhZoTiQnP — Ron Wyden (@RonWyden) 11. februar 2019

I brevet skriver Ron Wyden, at de to virksomheder er med til »at gøre det nemmere for saudiske mænd at kontrollere sine familiemedlemmer«, og han anmoder dem om at forhindre, at deres virksomheder »bliver brugt af den saudiske regering til at muliggøre den rædselsfulde overvågning og kontrol af kvinder«.

En talsperson fra Google har bekræftet, at virksomheden nu er ved at vurdere, hvorvidt app’en er i overensstemmelse med selskabets politik.

Apple-chef Tim Cook siger, at han ikke var klar over app’ens kontroversielle funktioner.

»Men vi vil selvfølgelig se på det, hvis det er tilfældet«, siger Tim Cook til NPR.

Hala Aldosary, en saudisk aktivist bosat i USA, siger, at det ville betyde meget, hvis virksomhederne ville sende et signal og sige »I er undertrykkende« til de saudiske ledere. Men at fjerne app’en vil ikke fjerne landets værge-love, og de saudiske mænd kan stadig kontrollere kvinderne online.

»App’en er blot et redskab, der har et formål. Men den gør livet for værger lettere«, siger Hala Aldosary til The New York Times.