Amazon dropper at bygge hovedkvarter i New York efter kritik af kæmpe skatterabat

Lokale politikere satte sig imod den aftale, der skulle bringe 25.000 jobs til New York, mens de fleste New York’ere støttede den.

Det begyndte i 2017, da Amazon annoncerede en plan om at bygge et nyt, ekstra hovedkvarter med 50.000 jobs og tilhørende skatteindtægter. Nethandelsgiganten inviterede byer og stater til at overbyde hinanden med grunde til, at Amazon skulle vælge lige præcis dem.

Der kom 238 bud med hver deres favorable velkomstpakke.

I november sidste år kunne borgmesteren og guvernøren i New York juble over at have vundet kampen sammen med delstaten Virginia.

Nu er det i stedet endt med en skuffet erklæring fra Amazon: Et antal lokalpolitikere i New York har gjort det klart, at de er imod vores tilstedeværelse. Efter nøje overvejelse opgiver vi planen. Vi er skuffede, lød det i meddelelsen.

Anti-fagforening

New Yorks pakke tilbød flere mulige placeringer – herunder Midtown på Manhattan, finansdistriktet længere syd på og Brooklyn. Amazon valgte Long Island City i bydelen Queens, men selvom statens demokratiske guvernør Andrew Cuomo og byens demokratiske borgmester Bill de Blasio kæmpede for aftalen og de 25.000 jobs, der fulgte med, mødte den massiv modstand hos mange andre politikere og græsrodsgrupper, der kritiserede Amazons lave lønninger og anti-fagforeningsmetoder.

»Som et fornærmet barn insisterer Amazon på at få sin vilje eller tage bolden med sig hjem«, siger den demokratiske delstatssenator Michael Gianaris til avisen The New York Times.

Erhvervsklubben ’Partnership for New York’ ser det nogenlunde lige modsat.

»Vi konkurrerede og vandt, vi indgik en aftale og har så brugt tre måneder på at svine vores nye partner til«, siger klubbens leder, Kathryn Wylde, til avisen.

Det er anden gang på kort tid, at en tech-gigant efter modstand opgiver byggeplaner i en storby. I oktober annoncerede Google, at man alligevel ikke vil bygge et stort campus i bydelen Kreuzberg i Berlin i Tyskland.

18 milliarder for 25.000 jobs

For at tiltrække Amazon havde New York sammensat en pakke med blandt andet skatterabatter, der i amerikanske medier er opgjort til i alt 18 milliarder kroner. New Yorks medier har beskrevet, hvordan bystyret også gik med til at lave om på planerne for kystbyggeriet i Queens og tilbød Amazon-chef Jeff Bezos adgang til en helikopterlandingsplads.

Delstatens guvernør Andrew Cuomo har langet ud efter medier som The New York Times, New York Post og CNN, der ifølge Cuomo har kritiseret aftalen, mens de selv har søgt og fået lignende skattepakker.

En meningsmåling fra Siena College viste i denne uge, at et pænt flertal på 58 procent mod 36 procent af de registrerede vælgere i staten New York støttede byggeriet.

I sin meddelelse takker Amazon flere gange Bill de Blasio og Andrew Cuomo og oplyser, at byggerier i Virginia og byen Nashville i Tennessee vil fortsætte.