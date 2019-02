44 indiske soldater mister livet ved eksplosion i Kashmir Indiens militær mener, at eksplosion i militær konvoj skyldtes angreb udført af pro-pakistanske oprørere.

Mindst 44 soldater er blevet dræbt ved en eksplosion i Kashmir. Det oplyser indiske sikkerhedsstyrker.

Dødstallet er steget i løbet af torsdag. Eksplosionen har ifølge Reuters udviklet sig til at være det dødeligste angreb på sikkerhedsstyrker i området i årtier.

Den islamistiske militante gruppe Jaish-e-Mohammad (JeM), der opholder sig i Pakistan, har taget skylden for angrebet.

Den indiske regering har krævet, at pakistanske myndigheder sætter ind over for militante grupper, der opererer fra landet.

Eksplosionen skete i en halvmilitær kolonne i den indisk kontrollerede delstat, hvor der er store spændinger mellem hinduer og muslimer.

Politi og talsmænd for de halvmilitære styrker i området siger, at eksplosionen skete i Pampere i udkanten af hovedbyen Srinagar.

Delt mellem Indien og Pakistan

Adskillige køretøjer blev beskadiget ved eksplosionen, som myndighederne mener, skyldes et angreb udført af oprørere, som er imod det indiske styre.

Kashmir har været delt mellem Indien og Pakistan, siden de to lande sikrede sig uafhængighed fra Storbritannien i 1947.

Det pakistanske udenrigsministerium siger torsdag aften dansk tid, at angrebet er stærkt bekymrende, skriver Reuters.

Men ministeriet siger også, at det tager kraftigt afstand fra enhver antydning af, at angrebet bliver knyttet til Pakistan uden en efterforskning.

De to lande har udkæmpet to krige om territoriet. Siden 1989 har der været et oprør mod myndighederne i den indisk-kontrollerede del af Kashmir, som både Indien og Pakistan gør krav på.

De fleste indbyggere i Kashmir støtter et oprør for et forenet Kashmir - enten under pakistansk styre eller som uafhængigt land.

Omkring 70.000 mennesker er blevet dræbt i Kashmir under oprør og efterfølgende indiske reaktioner.

ritzau