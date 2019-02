Ledende republikaner: Trump vil underskrive budget og erklære nødsituation for at bygge sin mur

Ifølge den republikanske leder Mitch McConnell vil præsident Trump med hans støtte udråbe en nødsituation for at få bygget mere barriere på grænsen til Mexico.

Donald Trump vil underskrive et statsbudget for at undgå en ny nedlukning af dele af det amerikanske statsapparat, men han vil samtidig erklære en nødsituation på grænsen til Mexico for at kunne skaffe penge til byggeri af noget grænsebarriere uden om Kongressen.

Det sagde den republikanske leder af Senatet, Mitch McConnell, der er en allieret af Donald Trump, i Senatet torsdag eftermiddag lokal tid ifølge avisen The Washington Post.

Ifølge nyhedsbureauet Associated Press bekræfter en talskvinde fra Det Hvide Hus planen.

Budgetaftalen, som er indgået mellem demokrater og republikanere i Kongressen, finansierer statsorganisationer frem til september, men øremærker kun penge til 88 kilometer barriere. Donald Trump har lovet sine tilhængere en meget længere mur, som han i valgkampen påstod, at Mexico ville betale for.

McConnell udtalte sig lige inden, at Senatet skulle stemme om budgetaftalen.

»Præsidenten vil underskrive loven«, sagde han.

Den magtfulde republikanske leder er en af de mange republikanere, der de seneste uger kraftigt har advaret præsidenten mod at bruge sin magt til at udråbe en nødsituation og dermed få mulighed for at dirigere midler fra for eksempel forsvarsbudgettet til bygger af barrieren. Republikanerne frygter, at en demokratisk præsident vil bruge en sådan præcedens til for eksempel at udvide klimakampen uden om Kongressen med henvisning til en nødsituation. Nu fortalte McConnell imidlertid sine kolleger, at han har fortalt præsidenten, at han vil støtte en erklæring om nødsituation.

Demokraterne har klart tilkendegivet, at de vil indbringe en sådan beslutning for domstolene for hurtigt at få den stoppet.

