Netanyahu lækker hemmelig optagelse af arabiske ledere

Israels regeringsleder afslører, hvad tre arabiske ledere sagde om Iran og palæstinenserne på et lukket møde. Saudisk efterretningsleder mener, at Netanyahu forsøger at »narre« israelere til at se bort fra besættelsen af palæstinenserne.

Israels regeringsleder har brudt alle høflighedsregler og god diplomatisk tone ved at kompromittere tre nye venner - tre arabiske ledere.

Det gør han ved at lække en video af de tre arabiske ministre fra Bahrain, Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater.

Ministrene siger i videoen lige, hvad Netanyahu gerne vil høre – at de ser Iran som et mere presserende problem end Israels besættelse af de palæstinensiske områder.

Måske er det årsagen til, at Netanyahu udleverer video-optagelsen. Israel er på vej til valg 9. april, og Netanya vil gerne profilere sig selv som lederen, der kan skaffe Israel en åbning til den arabiske verden, uanset at det fortsat besætter Vestbredden og Østjerusalem.

Men når hans kontor efter lækagen igen har lukket for adgangen til videoen, kan det kun skyldes, at de involverede i optagelsen – altså de arabiske ministre – bestemt ikke ønskede den for dagens lys.

Smovs for Netanyahu, pinligt for arabiske ledere

I videoen, som blev optaget torsdag under et lukket møde i Warszawa, indkaldt af Polen og USA, siger Bahrains udenrigsminister, Khalid bin Ahmed al-Khalifa, at han ser Iran, ikke Israel, som den arabiske verdens problem.

»Da vi voksede op, talte vi om det israelsk-palæstinensiske spørgsmål som det mest vigtige« at få løst på den ene eller anden måde. »Senere så vi en større udfordring, en mere giftig – faktisk den mest giftige i vores historie – som kom fra den Islamiske Republik«, altså Iran.

Smovs for Netanyahu, en anelse pinligt for arabiske ledere, fordi det plejer at være god tone i den arabiske verden at fastholde solidaritet med palæstinenserne under israelsk besættelse.

På mødet i Warszawa fastholdt Bahrain-ministeren, at Irans »regionale aggression« står i vejen for løsninger på konflikterne i Syrien, Yemen, Irak og med Israel.

Netanyahu brugte tid på at fortælle israelske reportere om bemærkningerne, og hans kontor sørgede for at sende videoen af det ellers lukkede møde ud. Torsdag var det derfor en varm nyhed i israelske medier. Nogle af dem bringer videoen på deres webside.

Udenrigsministeren for De Forenede Arabiske Emirater, Abdullah bin Zayed al-Nahayan , blåstempler i optagelsen også Israels hyppige bombardement af iranske stillinger i Syrien:

»Ja, enhver stat har ret til at forsvare sig selv, når det bliver udfordret af en anden nation«, siger udenrigsministeren.

Og Saudi-Arabiens vice-udenrigsminister, Adel al-Jubeir, siger i optagelsen, at Irans støtte til de to væbnede bevægelser i Gaza, Hamas og Islamisk Jihad, står i vejen for at skabe fred mellem Israel og palæstinenserne og gør det umuligt at stabilisere Mellemøsten.

Kritik af Netanyahu

I Israel får Netanyahu nu skarp kritik af flere af sine politiske rivaler, som kalder lækket af videoen for en skandale.

Tzipi Livni, tidligere udenrigsminister, mener, at Netanyahu ligefrem skader forholdet til de arabiske ledere.

»Forholdet mellem stater er … også baseret på tilliden mellem ledere«, siger Livni. Hun kalder det »samvittighedsløst« af Netanyahu at lække, hvad arabiske ledere siger i et lukket lokale, for at gavne sit eget valg. Livni tilføjer i avisen Times of Israel, at hun i adskillige år har haft kontakt til arabiske ledere, som Israel ikke har diplomatiske forbindelser til, »og jeg har aldrig offentliggjort noget som helst fra disse møder«.

...Også saudisk kritik

Prins Turki bin Faisal al-Saud, sagde i Warszawa før lækagen af videoen til Kanal 13 på israelsk tv, at Netanyahu forsøger at »narre« den israelske offentlighed til at se bort fra det palæstinensiske spørgsmål. Det skriver Jerusalem Post.

»Netanyahu vil gerne have et forhold til os« … og tror, at »vi så kan løse det palæstinensiske spørgsmål bagefter. Efter saudisk opfattelse er det omvendt« siger Turki bin Faisal.