Nigeria udskyder i 11. time præsidentvalg med en uge Få timer før valglokalerne skulle åbne lørdag, er præsidentvalget i Nigeria blevet udskudt til næste lørdag.

Få timer før valgstederne efter planen skulle åbne i Nigeria, er lørdagens præsident- og parlamentsvalg i det vestafrikanske land blevet udskudt i en uge til den 23. februar.

Det oplyser Mahmood Yakubu, der er formand for landets valgkommission, natten til lørdag dansk tid.

Udskydelsen er nødvendig for at sikre et frit og retfærdigt valg, forklarer han.

»Kommissionen er kommet til den konklusion, at den planlagte valghandling ikke længere er mulig. Derfor har kommissionen besluttet at rykke præsidentvalget og valget til nationalforsamlingen til lørdag den 23. februar«, siger han.

Nigerias to største partier 'fordømmer' kommissionens beslutning, skriver nyhedsbureauet AFP tidligt lørdag morgen dansk tid. De beskylder gensidigt hinanden for at have orkestreret udsættelsen af valget.

Der mangler stemmesedler

Kort før midnat fredag aften oplyste kilder, at der var opstået problemer med at transportere 'valgmateriale' ud til visse områder af det store land.

»En del resultatark og stemmesedler savnes angiveligt. Vi ønsker at have nøje styr på alt materiale«, sagde et medlem fra valgkommissionen.

En kilde i regeringen forklarede, at 'der vil blive sat spørgsmålstegn ved legitimiteten af hele valgprocessen', hvis der ikke er styr på blandt andet stemmesedler.

Kort efter kom det frem, at valgkommissionen var indkaldt til et nattemøde.

Nigeria er med omkring 200 millioner indbyggere det mest folkerige land på det afrikanske kontinent.

Præsident Muhammadu Buhari står over for et tæt valg mod den førende oppositionskandidat, forretningsmanden og tidligere vicepræsident Atiku Abubakar.

Tidligere valg blev også forsinkede

Præsidentvalgene i 2011 og 2015 i Nigeria blev ligeledes forsinket som følge af logistiske og sikkerhedsmæssige udfordringer.

Nigeria har også problemer med ustabilitet og voldshandlinger fra oprørsgrupper flere steder i landet. Fredagen igennem forstærkede myndighederne sikkerheden i det meste landet.

I delstaten Borno i den nordøstlige del af landet blev der udkommanderet kampklædte grupper af politifolk samt sikkerhedsstyrker. Den islamistiske gruppe Boko Haram har i flere år spredt død og ødelæggelse i området med selvmordsbombere og dødelige overfald på hele landsbyer.

