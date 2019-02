Trump bryder grundprincip i loven for at bygge sin mur

Præsident Trump vil erklære national nødretstilstand i USA for at få særlige beføjelser til at bygge sin mur. Det oplyste han på et pressemøde fredag og pegede på over 50 tidligere tilfælde, hvor præsidenter fra både Demokraterne og Republikanerne har erklæret nødretstilstand i henhold til den særlige lov National Emergencies Act. Problemet er bare, at Trumps bevæggrunde

Loven, som blev vedtaget af Kongressen i 1976, giver præsidenten mulighed for at erklære national nødretstilstand og få adgang til særlige beføjelser, så han kan rykke hurtigt ud i en krisesituation uden at skulle vente på godkendelse fra Kongressen. Men det er aldrig set før, at en præsident skrider til særlige beføjelser for at få penge på et projekt, som allerede er blevet afvist af Kongressen. Dermed udfordrer Trump det grundlæggende princip om, at det er den lovgivende magt, der styrer regeringens økonomi.

»Umiddelbart lyder hans argument jo logisk nok: ’De andre præsidenter gør det også’,« siger Chris Edelson, professor i statskundskab og forfatter til bogen ’Emergency Presidential Power: From the Drafting of the Constitution to the War on Terror’ fra 2013. »Men der er ikke noget eksempel på, at en præsident har anmodet Kongressen om finansiering af et projekt, som Kongressen allerede havde sagt nej til, hvorefter præsidenten har sagt: ’Nå, men så bruger jeg bare mine særlige beføjelser til at gøre det alligevel’«, siger professoren.

Intet fortilfælde

Trump forsøgte at undvige og tale uden om denne sondring til pressemødet i Det Hvide Hus fredag, hvor han bekendtgjorde sin beslutning om at bygge muren. Han beskrev sin erklæring om nødretstilstand som en helt almindelig procedure, som den udøvende magt kan gøre brug af, og som mange af hans forgængere har gjort brug af, uden at det har skabt debat.

»Jeg vil underskrive en erklæring om national nødretstilstand, og sådan en erklæring er blevet underskrevet mange gange før«, sagde han. »Den er blevet underskrevet af andre præsidenter. Fra omkring 1977 gav det præsidenterne særlige beføjelser. Det har sjældent været et problem. De underskriver. Ingen siger noget til det«.

Men af en liste over omkring 59 tidligere tilfælde, hvor amerikanske præsidenter siden Carter har erklæret nødretstilstand, fremgår det, at Trumps erklæring adskiller sig fra de andre tilfælde. Listen er udarbejdet i forbindelse med en nylig undersøgelse af den særlige lov ved Brennan Center for Justice ved New York University School of Law.

I langt de fleste tilfælde er der blevet erklæret nødretstilstand for at indføre sanktioner over for udenlandske personer eller grupper ved eksempelvis at indefryse deres aktiver og forbyde amerikanere at handle med dem. Det er ofte sket i forbindelse med krænkelser af menneskerettighederne, terrorisme eller grænseoverskridende narkohandel. I ingen af tilfældene har det givet anledning til debat, fordi Kongressen var indforstået med og ønskede, at præsidenten skred til handling.

Kongressen har også vedtaget en lov, der i en erklæret nødretstilstand, »som kræver indsættelse af væbnede styrker«, giver præsidenten beføjelse til at bruge penge fra militærets budget til byggeprojekter målrettet brugen af væbnede styrker. Det er den lov, Trump henholder sig til, og hans regering peger på, at han dermed blot gør brug af beføjelser, som lovgiverne har ønsket, at præsidenten skulle have mulighed for at udøve.

Men Elizabeth Goitein, der har stået i spidsen for Brennan Centers undersøgelse, peger på det omstridte spørgsmål om, hvorvidt man overhovedet kan tale om en nødsituation ved grænsen, og om denne situation kan blive løst ved at bygge en mur. Hun henviser til, at Kongressen allerede har gjort det klart, at de ikke vil afsætte ekstra milliarder til opførelse af muren.

»Der er ikke noget, der nærmer sig en ’nødsituation’, uanset hvor bredt man definerer det«, sagde hun. »Og Kongressen har slået fast med syvtommersøm, at den ikke ønsker, at præsidenten bruger midler til formålet, så præsidenten bruger altså sine særlige beføjelser til at handle mod kongressens vilje. Det er meget langt fra, hvordan loven er blevet brugt tidligere«.

Der har kun været to tidligere tilfælde, hvor en præsident har erklæret nødretstilstand for at bruge midler på noget andet, end Kongressen havde bevilget dem til. I begge tilfælde var der tale om militær konstruktion i forbindelse med krig: under Golfkrigen (præsident George Bush) og efter terrorangrebet 11. september 2011 (præsident George W. Bush). I ingen af tilfældene var der tale om projekter, som Kongressen på forhånd havde afvist af finansiere.

Tanken bag loven om nødretstilstand er, at præsidenten skal have mulighed for særlige beføjelser til at gribe ind i en krise, hvor der skal handles hurtigt.