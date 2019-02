Folkets oprør mod Trump: Tre små grundejere ved grænsen sagsøger USA's præsident

Få timer efter præsident Donald Trump erklærede en national nødsituation, landede det første sagsanlæg i Det Hvide Hus. Det kommer fra tre mindre grundejere i Texas, der efter planen skal lægge jord til en mur mod Mexico, som præsidenten vil bygge.

Da den amerikanske kongres kun ville give præsidenten penge til at bygge en mindre bid af muren, besluttede præsident Trump fredag at erklære en national nødsituation, som giver ham mulighed for tage pengene fra andre kasser uden om kongressen. Trump vil i alt skaffe 53 milliarder kroner til byggeri af 380 kilometer stålbarriere.

En af sagsøgerne er Nayda Alvarez i Starr County, Texas. Hendes hjem står på en ca. 4.000 m2 stor grund ved Rio Grande-floden, der udgør grænsen til Mexico.

Myndighederne har krævet adgang til Nayda Alvarez’ ejendom for at forberede bygningen af muren på hendes grund. Muren skal efter planen opføres ganske få meter fra bagsiden af hendes hus, der ligger 60 meter fra floden, fremgår det af stævningen.

Sagsanlæg fra jordejere er blot en af de politiske og juridiske hindringer, Trump skal have fjernet for at bane vej for sine mur. Demokraterne og nogle republikanere forsøger at blokere projektet i kongressen. Det ventes, at også de vil lægge sag an mod præsidenten.

Leonel Romeo Alvarez, en anden af grundejerne der har lagt sag om Trump, bor ned til Rio Grande og har fået besked om, at hans baghave skal eksproprieres med henblik på at bygge ’en taktisk infrastruktur, såsom grænsemur, lysanlæg og veje’, som det hedder i skrivelsen til Leonel Alvarez.

Ifølge et kort over det planlagte byggeområde skal grænsemuren være en del af en 50 meter bred patruljeringszone. Muren og sikkerhedszonen vil påvirke Leonel Alvarez på flere måder. Han vil blive afskåret fra den del af ejendommen, som kommer til at ligge syd for muren. Det tunge maskineri, der skal bruges til byggeriet, truer med at ødelægge hans hjem, og han vil blive udsat for en ødelæggelse af privatlivets fred samt blive hindret adgang til at nyde sine jorder, både under opførelsen af muren og bagefter, lyder hans påstand.

Trump: Vi vinder i højesteret

Familien har ejet grunden ved floden i mindst fem generationer, fremgår det i stævningen af præsidenten.

Den slags argumenter vil normalt ikke være nok til at spænde ben for en ekspropriation, der skal værne om den nationale sikkerhed, og slet ikke når præsidenten ligefrem har erklæret national nødsituation.

Sagsøgerne mener imidlertid ikke, at der reelt er tale om en national nødsituation. De peger på, at den ulovlige indvandring, kriminaliteten, samt alt andet Donald Trump peger på som krisetegn, ifølge de officielle statistikker er faldet dramatisk.

Desuden fremhæver de i stævningen, at præsidenten selv erkender, at det ikke var nødvendigt at erklære national nødsituation, og citerer fra hans pressemøde fredag: »Jeg kunne have bygget muren over en længere tidsperiode. Jeg var ikke nødt til at gøre det på denne måde, men jeg ville hellere gøre det meget hurtigere«.

Donald Trump er forberedt på, at han nok kommer til at tabe i hvert fald nogle af de sager, han forventer vil blive anlagt imod ham.

»Vi vil måske få en dårlig afgørelse, og så får vi endnu en dårlig afgørelse, og så ender vi i højesteret«, sagde han.

Til gengæld ser han med fortrøstning frem til afgørelsen i højesteret. »Vi vinder«, forsikrede han på samme pressemøde.