Oprørshæren i Yemen har lagt hundredtusindvis af landminer ud. Koncentrationen er større end under Anden Verdenskrig. Minerne vil i årtier være til fare for befolkningen.

FOR ABONNENTER

De saudiarabisk ledede styrker i Yemen kæmper indædt for at gennembryde fjendens linjer og sender utrænede soldater i felten for at rydde minefelter. Nogle gange bruger soldaterne bare bajonetten på deres eget gevær, når de søger efter minerne.