Labour-næstformand advarer Corbyn: Vi er nødt til at gøre noget ved antisemitisme i partiet

»Jeg frygter, at hvis vi ikke ændrer os, vil vi se flere dage som denne«.

Det siger næstformand i det britiske parti Labour, Tom Watson, i kølvandet på gårsdagens begivenheder, hvor syv Labour-medlemmer forlod partiet i protest over partiets leder, Jeremy Corbyn.

Watson udtaler sig i en video, hvor han siger, at partiet vil miste flere medlemmer og vælgere fremover, hvis ikke Corbyn snart tager stilling til partimedlemmernes bekymringer omkring Brexit og anklager om jødehad i partiet.

»Det her er uden tvivl et wake-up-call for Labour-partiet«, siger Watson og tilføjer, at »partiets identitet er nødt til at være tolerant, multikulturelt, generøst og velkommende«.

Uroligheder i Labour

Siden Corbyn blev valgt som partiets leder i 2015, har en del partimedlemmer udtrykt utilfredshed med hans ledelsesstil. Særligt har forhandlingerne om Brexit og anklager om jødehad i partiet skabt uro.

Der har været en lang række sager forbundet med beskyldninger om jødehad i partiet. For eksempel har Corbyn tidligere vist støtte til kunstneren bag et antisemitisk graffitimaleri i London, hvilket fik jødiske ledere til at kritisere partilederen i et åbent brev. Corbyn har efterfølgende meldt ud, at det var forkert af ham at støtte kunstneren.

I efteråret 2018 kom det så vidt, at det britiske politi efterforskede anklager om antisemitiske hadforbrydelser i partiet. Anklagerne handlede om forbrydelser, som skulle være sket online.

Det er historisk, at så mange medlemmer forladet partiet på én gang.

Medlemmerne, der forlod partiet, er Chuka Umunna, Luciana Berger, Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker og Ann Coffey. De kan være på vej til at danne et nyt parti inden for få dage.