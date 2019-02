»Nej, det vil vi ikke have« Danske EU-politikere krydser fingre for et folketingsvalg før 26. maj

Temaer som Brexit, migration og klima splittede Morten Løkkegaard og Margrete Auken, da de tirsdag diskutere eu-politik. Men én ting var de helt enige om: De håber begge, at folketingsvalget falder før valget til Europa-Parlamentet.

Det vil være noget bras, hvis folketingsvalget bliver lagt samtidig med valget til Europa-Parlamentet 26. maj.

Det kunne de to spidskandidater, kollegaer og politiske konkurrenter Margrete Auken (SF) og Morten Løkkegaard(V) godt blive enige om, da de tirsdag aften stod ansigt til ansigt foran en stopfyldt foredragssal i Politikens Hus. Begge var klar til at skyde valgforåret i gang.

Her skulle de diskutere de vigtigste dagsordener i europæisk politik: Migration, klima, Brexit og ikke mindst spørgsmålet, alle danske politikere lige nu stiller sig selv: Hvornår kommer folketingsvalget?

»Jeg vil godt gå så lang som at sige, at det er fifty-fifty«, sagde en slipseklædt Morten Løkkegaard.

Ifølge ham er der to muligheder: Enten udskriver statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) folketingsvalg medio-marts. Ellers venter han til 26. maj – samme dag som valget til Europa-Parlamentet.

Større valgdeltagelse, men mindre Europa-fokus

Sidstnævnte mulighed var ikke én, der huede Europa-veteranen Margrete Auken.

»Det ville være en fordel for mit parti, fordi vores (SF’s, red.) position som dét Europa-engagerede venstrefløjsparti ville blive tydeligere. Men jeg tror, det bliver svært at holde de to valgkampe samtidig«, sagde Margrete Auken og afsluttede med et:

»Nej, det vil vi ikke have«.

Morten Løkkegaard kunne ligeledes se ulemper ved, at et folketingsvalg kolliderer med et parlamentsvalg.

»Ulemperne er til at få øje på. I det øjeblik, de tunge drenge begynder at rulle ind med skyts såsom sundhedsreformer, velfærd og hvad ved jeg, bliver der ikke meget plads til Europa. Og dermed bliver vi tromlet over, som vi er blevet så mange gange før«.

Men:

»Der er også fordele. En af de helt åbenbare er, at valgdeltagelsen stiger – endda markant«.

Ved det seneste parlamentsvalg i 2014 lå valgdeltagelsen på 42,6 procent, mens den ved det seneste folketingsvalg i 2015 lå på 85,8 procent.

Ifølge Morten Løkkegaard er det en succes, hvis bare valgdeltagelsen til parlamentsvalget som konsekvens af et sammenstød med folketingsvalget vil snige sig op omkring de 75 procent.

»Personligt vil jeg foretrække, at det ikke bliver blandet sammen. Det ville være sjovt at få en europakampagne«, sagde Morten Løkkegaard og understregede, at han ikke ved »en pind« mere end alle andre.