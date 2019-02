Militæret i Venezuela giver ubetinget støtte til Maduro Venezuelas militær vil fortsat adlyde præsident Maduros ordre om at blokere landets grænser for nødhjælp.

Militæret i Venezuela har tirsdag aften dansk tid genbekræftet sin ubetingede loyalitet til landets siddende præsident, Nicolás Maduro.

Det sker, efter at USA's præsident, Donald Trump, i en tale tirsdag opfordrede militæret til at skifte side og anerkende den venezuelanske oppositionsleder, Juan Guaidó, som præsident.

Maduro nægter at lade nødhjælp komme ind i landet og har derfor beordret militæret til at blokere landets grænser.

Samtidig arbejder Guaidó på at samle en million frivillige, som lørdag den 23. februar skal forsøge at bryde blokaden og få nødhjælp ind i det kriseramte land.

Militæret agter at følge Maduros ordre og er 'opmærksom' på landets grænser, bekræfter militæret tirsdag aften.

»De bevæbnede styrker vil fortsat være sat ind og opmærksom ved grænserne for at forhindre overtrædelser af den territoriale integritet«, siger Venezuelas forsvarsminister, Vladimir Padrino.

Derudover gentager han militærets 'ubetingede lydighed og loyalitet' til præsident Maduro.

En 'politisk forestilling'

Der er oplagret både mad og medicin nær grænsen til Venezuela, hvor også flere amerikanske fly lørdag har leveret yderligere nødhjælp.

Men Maduro mener ikke, at Venezuela befinder sig i en humanitær krise. I stedet mener han, at der er tale om en 'politisk forestilling', der skal give USA en undskyldning for at indlede en invasion i landet.

USA og omkring 50 andre lande har fordømt Maduro og erklæret deres støtte til Guaidó.

Venezuela er ramt af medicin- og fødevaremangel samt hyperinflation, og iagttagere frygter, at den politiske uro i landet kan udvikle sig voldeligt.

I de seneste uger er den politiske krise i det sydamerikanske land forværret, efter at Guaidó i sidste måned erklærede, at han og ikke Maduro var landets legitime præsident.

ritzau