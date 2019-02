Whistleblowere advarer: Trump mistænkt for at skaffe Saudi-Arabien atomteknologi

Et udvalg i Repræsentanternes Hus undersøger, om præsidenten i diskretion hjælper det saudiske kongehus med at få atomkraft, som kan udløse et atomkapløb i Mellemøsten.

Vil Trump-regeringen hjælpe Saudi-Arabien med at bygge atomkraftværker? Og vil Trump også give sine nære allierede i det saudiske kongedømme adgang til at berige uran og skaffe sig teknologi, der kan gøre det muligt at satse på atomvåben?

Det er bekymringen i en rapport udarbejdet af et kontroludvalg i Repræsentanternes Hus i USA.

Der ville være masser af penge at tjene for USA ved at hjælpe med saudisk atomkraft. Men der vil også være masser af panderynker og frygt for et mellemøstligt atomkapløb. Israel har allerede atomvåben, og Iran frygtes af USA at være tæt på at kunne bygge et a-våben.

For hjælp til et saudisk atomprojekt taler, at det saudiske kongehus allerede har besluttet sig for atomkraft. Og hvis USA ikke vil hjælpe, står Rusland og Kina utvivlsomt i kø for at eksportere teknologien.

Imod atomprojektet taler, at Saudi-Arabien nok har underskrevet ikkespredningsaftalen om atomvåben, men at kongedømmet ikke vil acceptere en begrænsning af sine teknologiske muligheder. Den magtfulde kronprins Salman har skåret ud i pap, hvad det handler om:

»Ingen tvivl: Hvis Iran udvikler et atomvåben, vil vi følge efter så hurtigt som muligt«, har kronprinsen sagt – ifølge rapporten til Repræsentanternes Hus.

Repræsentanternes Hus vil stoppe USA’s støtte til krig i Yemen

Det vækker derfor opsigt, at Trump-regeringen angiveligt ivrer efter at hjælpe Saudi-Arabien med atomteknologi. Trump deltog ifølge BBC selv i et møde med atomkraftentreprenører i Det Hvide Hus i sidste uge for at drøfte forslaget.

Flere republikanske og demokratiske politikere i Kongressen har advaret mod, at US bidrager til at iværksætte et atomkapløb i Mellemøsten, som har rigeligt med problemer allerede. Men ifølge ProPublica, et anerkendt nyhedssite for undersøgende journalistik, mener Trump, at hans regering ikke er forpligtet til at afstå fra at hjælpe Saudi-Arabien med atomteknologi.

Trumps rådgiver og indflydelsesrige svigersøn, Jared Kushner, og energiminister Rick Perry er ifølge rapporten til Repræsentanterne Hus engagerede i at hjælpe Saudi-Arabien.

Spørgsmålet er højeksplosivt, også politisk, fordi USA sidste år trak sig ud af den FN-sanktionerende atomaftale med Iran. Aftalen forpligter Iran til at indstille berigelse af uran i 10 år til gengæld for en ophævelse af FN’s økonomiske sanktioner mod landet. Trump har vendt ryggen til aftalen og genindført sine egne sanktioner imod præsteskabet i Teheran.

Whistleblowere advarer

Spørgsmålet er, om Trump forsøger at omgå Kongressens flertal ved at støtte salget af atomteknologi til Saudi-Arabien, lyder det i rapporten til kontroludvalget i Repræsentanternes Hus. Den bliver afleveret denne onsdag.

Ifølge rapporten advarer adskillige whistleblowere om, at højtstående medarbejdere i Det Hvide Hus er engagerede i at ville hjælpe Saudi-Arabien med atomteknologi.

To senatorer, den demokratiske Jeff Merkley og republikaneren Rand Paul, foreslår, at Kongressen forbyder amerikanske virksomheder at sætte Saudi-Arabien i stand til at berige uran eller genbruge plutonium fra fremtidige atomkraftværker.