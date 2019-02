Tre medlemmer forlader Mays parti

Tre medlemmer af Det Konservative Parti i det britiske parlament forlader partiet, som Theresa May er leder for, skriver flere britiske medier.

De tre konservative vil ifølge britiske medier tilslutte sig den nyopståede gruppe af uafhængige i det britiske parlament, der består af tidligere Labour-medlemmer, der forleden trak sig fra deres parti i protest.

Også et Labourmedlem, Joan Ryan, bryder ud med den begrundelse, at Labour under Jeremy Corbyns ledelse er blevet smittet med »antijødisk racisme«.

»Ingen tidligere Labourleder ville have tilladt denne store skam at ramme partiet. Jeg er rystet, forfærdet og vred over at se Labourledelsen fejle i sin pligt til at imødegå denne ondskab«, skriver hun på Twitter.

De konservative udbrydere er Sarah Wollaston, Heidi Allen og Anna Soubry. De henviser til partiet som et moderat, åbenhjertet parti med det britiske fællesskab i centrum. Med fokus på jobskabelse, god erhvervspolitik og et samfund, der har givet alle muligheder og velstand.

»Beklageligvis har det konservartive parti i stigende grad forladt de principper og værdier gennem et skift til højre i britisk politik«, skriver udbryderne i et brev til premierministeren. De anklager partiet for at være »i kløerne på« brexittilhængere og det stærkt konservative nordirske støtteparti DUP.

Det, der får bægeret til at flyde over for os, er regeringens katastrofale håndtering af brexit. Tre konservative i udmeldelsesbrevet

Partiet er efter deres mening ved at blive overtaget af yderligtgående kræfter, »ganske som den yderligtgående højrefløj er blevet tilladt at overtage og undergrave Labour-partiet«.

»Det, der får bægeret til at flyde over for os, er regeringens katastrofale håndtering af brexit«, skriver trioen i udmeldelsesbrevet.

May afviser kritikken af brexit-kursen

Det er en beslutning, premierminister Theresa May beklager.

»Naturligvis har Storbritanniens EU-medlemsskab længe været en kilde til uenighed i vort parti og i landet. At afslutte det medlemsskab efter fire årtier ville under ingen omstændigheder være let. Men ved at gennemføre det britiske folks beslutning gør vi det rette for landet«, lyder reaktionen fra regeringslederen.

Den nye gruppe i parlamentet, The Independent Group, som de afhoppede Labourpolitikere har dannet, hilser de nye medlemmer velkommen.

Welcome to the Independent Group @heidiallen75 @Anna_Soubry and @sarahwollaston Both our parties are broken. We are going to #ChangePolitics for the better. — The Independent Group (@TheIndGroup) February 20, 2019

Momentumbevægelsen, der har samlet repræsentanter fra den yderste venstrefløj om at skaffe sig indflydelse i Labour, er til gengæld ikke tilfreds med det nye parti, der tegner sig i Westminster.

»Det er tydeligt, at det nye parti er en Tony Blair-agtig/konservativ koalition, der vil genoplive en død dagsorden med privatiseringer, deregulering og skattelettelser for de superrige. Det er ikke det, deres vælgere stemte for. Det er urimeligt, udemokratisk og uærligt«, finder den nationale koordinator for Momentum, Laura Parker ifølge avisen The Independent.

ritzau/Politiken