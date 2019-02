Breivik-beundrer mistænkes for at planlægge massedrab i USA

Politiet i USA har anholdt en ansat fra den amerikanske kystvagt, som mistænkes for at være i færd med at planlægge et massedrab på ledende politikere og mediefolk.

Det fremgår af retsdokumenter, skriver flere medier. I første omgang er han sigtet for ulovlig besiddelse af våben og narko.

Den anholdte, der har rang af løjtnant, har beskrevet sig selv som en 'hvid nationalist', og angiveligt har han den norske massemorder Anders Behring Breivik som forbillede.

Den 49-årige mand, der er tidligere marinesoldat, bliver i retspapirerne betegnet som en 'hjemlig terrorist' af anklagemyndigheden.

Anholdelsen fandt sted fredag i sidste uge. Under en ransagning af mandens bolig i delstaten Maryland fandt politiet 15 skydevåben og over 1000 patroner.

Der blev også fundet narko samt ikke mindst en liste med navne på flere toppolitikere fra Demokraterne og fremtrædende tv-værter i USA.

Søgte på, hvor der bor flest senatorer

Deriblandt Nancy Pelosi, der er formand for Repræsentanternes Hus, og Chuck Schumer, der er partiets mindretalsleder i Senatet. Mediepersonlighederne på listen inkluderer tv-værter fra blandt andet CNN og MSNBC.

De skal alle have været mål for en storstilet aktion, som han var ved at planlægge.

»Den sigtede planlagde drab på uskyldige civile i et omfang sjældent set i dette land«, siger distriktsanklager Robert Hur ifølge nyhedsbureauet AFP.

Et udkast til et brev til en uidentificeret amerikansk nynazist blev også fundet. Den anholdte beskriver sig selv som en 'langvarig hvid nationalist' og 'en handlingens mand'.

På internettet har han ifølge anklagemyndigheden søgt svar på spørgsmål som 'hvor i Washington D.C. bor de fleste senatorer' og 'er højesteretsdommere beskyttede'.

I et udkast til en mail i 2017 skrev han:

»Jeg drømmer om at finde en måde at dræbe næsten hver eneste person i verden på«.

Siden 2017 har den anholdte ifølge retsdokumenterne jævnligt søgt inspiration i et manifest af den norske ekstremist Anders Behring Breivik.

I 2011 dræbte Breivik første otte personer i Oslo med en bilbombe, hvorefter han skød og dræbte 69 andre, hovedparten teenagere, på en politisk sommerlejr på øen Utøya.

ritzau