Vestager trodsede Macron og Merkel. Nu vil de stække hende

Vestagers beslutning om at forbyde en fransk-tysk fusion af de dominerende togfabrikker i EU vækker vrede. Fremover skal regeringerne have det sidste ord i konkurrencesager, lyder det fra Berlin og Paris.

Kansler Angela Merkel og præsident Macron i Frankrig er blevet så vrede på den danske kommissær Margrethe Vestager, at de nu foreslår en markant reform af de europæiske konkurrenceregler. Reformen skal blandt andet gøre det muligt for regeringerne at omgøre Kommissionens beslutninger.

Vestager har ellers vundet bred anerkendelse og respekt for sin hårde linje over for amerikanske techgiganter som Google, Facebook, Apple og Amazon. Navnlig hos den franske præsident Macron, der ligefrem har bragt hende i spil som ny formand for Kommissionen.

Siden Vestager for to uger siden besluttede at forbyde en planlagt fusion mellem Europas to dominerende togfabrikanter, tyske Siemens og franske Alstom, har der imidlertid ikke lydt ét rosende ord, hverken fra Berlin eller fra Paris.

De to landes regeringer mener, at Vestager har spoleret muligheden for at etablere en europæisk gigant, der kan tage kampen op med Kinas CRRC, der stormer frem på verdensmarkedet.

Angela Merkel siger om Vestagers beslutning, at den gør det tvivlsomt »om vi vil være i stand til at skabe globale aktører« i Europa. Og derfor skal reglerne laves om, fastslog den tyske kansler tirsdag på en teknologikonference i Berlin.

Tysk-fransk manifest

Tyskland og Frankrig har fremlagt et fælles ’manifest’ om, hvordan Europa kan fastholde positionen som industrielt kraftcenter.

Centralt i forslaget står en reform af EU’s konkurrenceregler, som skal bane vej for at tillade fusioner, som i dag bliver forbudt, fordi de skader konkurrencen i Europa. Kommissionen skal fremover forholde sig til det globale marked og den »mulige konkurrence i fremtiden«.

Den franske og tyske kritik af Vestager går netop på, at hun ikke har taget hensyn til den langsigtede trussel fra Kina.

Samtidig lægger Tyskland og Frankrig op til, at regeringerne fremover skal kunne nedlægge veto mod Kommissionens beslutninger. Det vil indebære en politisk kontrol med konkurrencepolitikken, som i dag håndteres af en uvildig afdeling i Kommissionen under ledelse af Vestager.

»En politisering af konkurrencepolitikken vil være en stor fejl af mange gode grunde«, siger Guntram Wolff, direktør for tænketanken Breugel i Bruxelles.

»Man kan være helt sikker på, at regeringerne vil benytte sig af muligheden for at protestere mod Kommissionens beslutninger. De vil komme under hårdt pres fra virksomhederne og måske komme under pres fra andre regeringer, også udenlandske magter, for at støtte et veto. Derfor er det så vigtigt med en stærk og uafhængig konkurrencemyndighed«, siger Guntram Wolff.

Vestager: Beslutningen var rigtig

Trods kritikken fra EU’s to stærkeste magter og truslen om at stække Kommissionen fastholder Vestager, at hendes beslutning var den rigtige. Hvis hun havde tilladt fusionen, ville DSB, Banedanmark og de andre driftsselskaber i Europa skulle betale en høj pris, som i sidste ende skal dækkes af de europæiske forbrugere.

På to strategisk vigtige punkter ville Siemens og Alstom ikke være med til at finde en løsning: De meget hurtige tog, der kører med over 300 km/t., og signalsystemerne. På ingen af de markeder ville det nye selskab have nogen konkurrence.

Der kører ingen af de meget hurtige tog uden for Kina. Og hverken kinesiske selskaber eller nogen andre tilbyder et signalsystem, der lever op til de europæiske sikkerhedskrav, fastslår Vestager.

»Selskabet ville selv kunne sætte sine priser. Og vi ved af erfaring, at det bliver dyrt for forbrugerne, når der ikke er konkurrence«, siger hun.

Grøn omstilling på spil

Signalsystemerne og de superhurtige tog er strategisk vigtige af hver sin grund, forklarer Vestager.