Maduro vil lukke grænsen til Brasilien - og måske Colombia Oppositionsleder Juan Guaidó er rejst mod den colombianske grænse for at få nødhjælp bragt ind i Venezuela.

Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, vil lukke grænsen til Brasilien torsdag klokken 20.00 lokal tid - midnat natten til fredag dansk tid.

Det siger han torsdag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Maduro vil lukke grænsen for at holde nødhjælp ude af landet, som oppositionen og den brasilianske regering ønsker at føre ind i Venezuela.

Oppositionen i Venezuela, ført an af Juan Guaidó, har talt for at bringe nødhjælp ind i landet. Ifølge Maduro er det dog et billigt trick for at underminere hans regering.

På trods af Maduros melding har Brasilien dog fortsat planer om at etablere en luftbro til at bringe nødhjælp ind i Venezuela. Det oplyser en talsmand for Brasiliens præsident sent torsdag aften dansk tid.

Grænsen til Colombia overvejer Maduro også at lukke, da en del nødhjælp er kommet frem til grænsebyen Cucuta.

»Jeg vil ikke tage den slags beslutning, men jeg overvejer en total lukning af grænsen til Colombia, siger Maduro ifølge Reuters.

Nicolás Maduro sikrede sig en ny periode som præsident ved et valg i maj sidste år. Valget blev dog betragtet som udemokratisk af flere lande.

I januar i år spidsede den spændte politiske situation i Venezuela yderligere til. Her udnævnte lederen af den oppositionskontrollerede nationalforsamling, Juan Guaidó, sig selv til fungerende præsident i landet.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har USA og omkring 50 andre lande fordømt Maduro og erklæret deres støtte til Guaidó.

Oppositionslederen har meldt ud, at han arbejder på at skaffe en million frivillige, der 23. februar skal tage til den venezuelanske grænse for at forsøge at få nødhjælp ind i landet.

Guaidó har torsdag forladt hovedstaden Caracas med retning mod den colombianske grænse for at gøre klar til at få nødhjælpen over grænsen.

Den venezuelanske præsident har tidligere sagt, at han ikke mener, at Venezuela befinder sig i en humanitær krise.

Det handler i stedet om en politisk 'forestilling', som skal give USA en undskyldning for at invadere landet.

