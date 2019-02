Verden var klar: Tusinder undgår ebola-døden

ZMapp, mAb114, Remdesvir og en ukendt ebolasyg patient fra byen Kikwit i det sydvestlige Congo.

Ligesom døden så kan livet have mange årsager - og navne. I den østlige del af den Demokratiske Republik Congo (DRC) kan tusinder måske titusinder af mennesker takke især vacciner men også eksperimentel medicin med besynderlige navne for, at de ikke er blevet ofre for den frygtede ebolavirus.

Blødningsfeberen har hærget provinserne Nord Kivu og Ituri siden august. Og der er ingen udsigt til, at verdenssundhedsorganisationen WHO, NGO-organisationer og tusindvis af lokale sundhedsarbejdere får bugt med ’den store orm’, som ebola virus også kaldes, foreløbig. De seneste tal viser 848 smittede og formodet smittede og 529 døde.

Udbruddet er verdens næststørste, men alligevel er nøglepersonerne forsigtige optimister.

»Vi kan vinde, men vi kan ikke vinde, hvis vi bare slapper af i et sekund eller et minut. Det her er en sammenhængende, koordineret strategisk indsats i et meget meget vanskeligt område – her er ingen lette løsninger.«. Mike Ryan er vicegeneralsekretær i WHO med ansvar for bekæmpelsen af ebola-udbruddet i DRC. Den irske læge har set det meste, han var med i Vestafrika 2014-16 under verdens værste ebolaepidemi med knap 30.000 syge og mindst 11.000 døde.

På et møde under sikkerhedskonferencen i München i sidste uge aflagde han rapport om situationen.

»Den gode nyhed er, at det ikke er et stort udbrud. Det er en serie af sammenhængende udbrud, hvor smitten springer fra lokalitet til lokalitet. Vi har inddæmmet smitten en lang række steder, men vores udfordring er, at vi ikke har nået at stoppe smitten, før den så at sige springer til det næste sted. Det er som en serie af skovbrande, når vi har slukket en, har en gnist antændt en ny et andet sted«, sagde Mike Ryan.

Han fremhævede to grundsten for hans forsigtige optimisme. »Hjælpen kommer ikke mere fra fjerne lande – den kommer fra nabolandene«, sagde Mike Ryan. Situationen er altså meget anderledes end i Vestafrika, hvor både den amerikanske og den britisk hær på et tidspunkt var indsat for at få kontrol med epidemien, der blev erklæret en trussel mod verdens folkesundhed.

I DRC er 95 procent af både eksperter, læger og andet sundhedspersonale afrikanere. Hovedparten er lokale sundhedsarbejdere, men også udsendte fra blandt andet Mali, Mauretanien og de tre hårdt ramte vestafrikanske lande, Guinea, Sierra Leone og Liberia er med.

Eksperter fra Guinea står for størstedelen af den omfattende vaccinationskampagne, som er den anden grund til Mike Ryan’s optimisme: »Vaccinationerne har været ekstremt vigtige og afgørende«.

Det gode blod fra Kikwit

Det er her den ukendte patient fra udbruddet i 1995 i Kikwit kommer ind i billedet i øvrigt sammen med eksperter fra den amerikanske hærs forskningsinstitut for infektionssygdomme (USAMRIID).