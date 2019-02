Anklagerne fyger op til valget i Israel: Generaler, racister og en korruptions-anklaget regeringsleder går op imod hinanden

Et nyt parti, domineret af tre tidligere forsvarschefer, kan vippe Netanyahu af pinden i Israel 9. april. Han kalder dem forklædte venstreorienterede. De kritiserer ham for at favne en racistisk liste.

Speget ser det ud, Israels kommende valg. Nye krige tages nærmest for givet, såvel med Hamas i Gaza som med Hizbollah i Libanon. Ordet »fred« bliver hånligt lagt for had. Ordet »styrke« bliver dyrket. Politiske partier kappes om militære generaler. Regeringslederen står foran flere korruptionssager.

Stærkt religiøse og anti-religiøse brydes. Og senest er et racistisk parti hjulpet ind i varmen af regeringslederen, Benjamin Netanyahu, som ved valget 9. april risikerer at tabe magten.

Når jeg er ministerpræsident, er man ikke bange for at tage bussen eller få ind i en restaurant... Benjamin Netanyahu

Tre meningsmålinger har i denne uge vist et flertal til hans rivaler i det nye centrumparti, der har taget navn efter farverne i det israelske flag: »Blåt og hvidt«.

FAKTA Israels valg

Israel holder næste parlamentsvalg den 9. april

Parlamentet, ”Knesset”, har 120 pladser.

Valget afholdes ved proportionalvalg

Spærregrænsen i Israel er 3,25 pct.

Netanyahu har været Israels regeringsleder 1996-99 og siden 2009 (højrepartiet Likud)

Meningsmålinger giver i øjeblikket oppositionspartiet »Blåt og hvidt et forspring i forhold til Netanyahu’s parti, Likud.

Flere partilister består af flere partier på en fælles liste for at undgå stemmespild.



Netanyahu er tydeligt presset. Nervøs for, at rigsanklageren sætter gang i flere korruptionssager, som politiet har anbefalet imod ham. Og nervøs for et nederlag til hans nationalistisk-religiøse koalition af bosættere, stærkt ortodokse, modstandere af at opgive den besatte Vestbred og den omstridte liste af ekstremister, som før har været smidt ud af det israelske parlament, Knesset, på grund af racisme .

Imod sig har Netanyahu med hans egne ord »et parti af venstreorienterede generaler, der lader som om de er højreorienterede«.

Hele tre tidligere forsvarschefer og en tidligere forsvarsminister under Netanyahu, stiller op for det ny parti, som kan vende op og ned på israelsk politik.

Netanyahus eget parti, Likud, og hans koalition har ikke mindst to forsæt: at undgå en palæstinensisk stat på Vestbredden og at nægte at opgive israelske bosættelser i de besatte områder.

Ingen af generalerne i det ny blå-hvide parti er kendt som fredsduer, tværtimod. Men de tre generaler advarer mod, at Israel bliver en permanent besættelsesmagt i palæstinensiske områder.

Racistisk parti bag Netanyahu

Den lille ekstremistiske liste, »Jødisk styrke«, kan blive tungen på vægtskålen. Dens åndelige fader er Meir Kahane, en rabiat rabbiner og bosætter, som blev smidt ud af Knesset i 1985, fordi han opmuntrede til racisme og vold mod palæstinensere. En af hans tilhængere, lægen Baruch Goldstein, myrdede 29 palæstinensere under en gudstjeneste i en moske i Hebron på det besatte Vestbredden i 1994. Kort efter blev Kahanes parti, Kach, forbudt. Selv blev han senere myrdet i New York. Hans gruppe har været betragtet som en terrorbevægelse af FBI siden 2001.

Nu er Kahanes lærlinge for alvor tilbage i israelsk politik. De er kendt for at lægge venstreorienterede for had, yppe kiv med palæstinenserne og kalde fredstilhængere for »forrædere, der må undertrykkes for enhver pris«.

Israel på månen

Natanyahu har personligt engageret sig i, at to bosætterlister i hans regeringskoalition stiller op sammen med det højreekstremistiske parti for, at ingen stemmer skal gå til spilde.

Valget falder samtidig med, at Israel bliver den fjerde stat, som landsætter en rumkapsel på månen efter USA, Rusland og Kina. Raketten »Beresheet« lettede natten mellem torsdag og fredag fra Cape Canaveral i Florida. Den israelske rumkapsel vil på månen foretage flere hop og eksperimenter med magnetisme.

Netanyahu går til valg på, at Israel er stærkere end nogensinde. At arbejdsløsheden er lav, økonomien god, og at landet under hans ledelse har fået kontakt til en række arabiske lande.

Samtidig slår han til lyd for, at det ny blåhvide parti er venstreorienteret. At det vil ødelægge Israels økonomi. At det vil være afhængigt af stemmer fra Israels palæstinensiske mindretal, som højrefløjen anklager for manglende loyalitet. Og at det ny parti »før eller siden, formentlig før, vil etablere en palæstinensisk stat … der vil true Israels ekstens«.