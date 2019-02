En kvinde meldes dræbt og flere såret ved Venezuelas grænse Der er sammenstød ved grænsen mellem Venezuela og Brasilien forud for forsøg på at bringe nødhjælp ind.

Venezuelanske soldater har fredag affyret gummikugler og tåregas mod en gruppe lokale tæt ved grænsen mellem Brasilien og Venezuela.

Sammenstødet har kostet en kvinde livet og såret adskillige, fortæller borgmester Emilio Gonzales fra byen Gran Sabana.

Borgmesteren fortæller videre, at han har identificeret den dræbte kvinde.

Sammenstødet skete angiveligt, da hæren var i færd med at rykke kampvogne frem mod grænsen mellem Venezuela og Brasilien.

Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, meddelte torsdag, at han ville lukke grænsen til Brasilien for at forhindre nødhjælp i at komme ind i Venezuela.

Oppositionen i Venezuela har varslet, at den lørdag vil forsøge at bringe nødhjælp ind i landet. Det vil i givet fald ske mod præsident Maduros ønske.

Nicolás Maduro har tidligere afvist, at der er en humanitær krise i landet.

Det handler i stedet om en »politisk forestilling«, som skal give USA en undskyldning for at invadere landet. Maduro mener også, at den store mængde af nødhjælp, der har ophobet sig i grænsebyen Cucuta i Colombia, er en »en provokation».

Den politiske situation i Venezuela har siden januar været særdeles anspændt, efter at lederen af den oppositionskontrollerede nationalforsamling, Juan Guaidó, udnævnte sig selv til fungerende præsident i landet

