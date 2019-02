Kenya udskyder afgørelse om kontroversielle love mod homoseksualitet En afgørelse om love mod homoseksualitet i Kenya er blevet udskudt til 24. maj. Dommerne har for travlt.

Højesteret i Kenya har fredag udskudt en imødeset afgørelse, om hvorvidt en lov, der forbyder sex mellem personer af samme køn, skal annulleres.

Afgørelsen er blevet rykket til den 24. maj.

Årsagen er, at sagen er så omfattende, at dommerne ikke har kunnet nå at danne sig et fuldt overblik over den.

»Dokumenterne hober sig op til over min højde. Vi arbejder stadig«, siger Chacha Mwita, der er en af sagens dommere.

Han tilføjer, at en dommer i øjeblikket er på orlov, mens andre dommere også har travlt med andre sager.

»Vi planlægger at mødes i april, hvis alt går efter planen. Og så ser vi, om vi kan nå frem til en afgørelse. I forstår ikke, hvad dommerne går igennem«, lyder det fra Chacha Mwita.

Over halvdelen af landene i Afrika har antihomo-love

I marts sidste år forbød Kenyas Højesteret, at myndighederne med tvang kunne teste mænd analt, hvis der var mistanke om, at de var homoseksuelle.

Senere i september besluttede en domstol, at en film om kærlighed mellem to kvinder kunne vises, efter at den i første omgang var blevet forbudt.

Derfor er der stor spænding om, hvorvidt retten går samme vej i den igangværende sag. Det vil i så fald give genlyd på det afrikanske kontinent, hvor adskillige lande har lovgivning som den i Kenya.

28 ud af 49 afrikanske lande har juridiske forhold, der kan straffe personer, som har sex med andre af samme køn.

Nogle steder - i Mauretanien, Sudan og det nordlige Nigeria - kan homoseksuelle endda risikere dødsstraf, selv om det ikke er brugt længe.

Udskydelsen af fredagens afgørelse skuffer hos blandt andet Den Nationale Menneskerettighedskommission for Bøsser og Lesbiske i Kenya.

»At sige at vi er skuffede ville være en underdrivelse«, skriver institutionen på Twitter.

ritzau