Ambassadør i Nigeria: Ikke alle har råd til at tage til valgsteder

Når stemmerne bliver talt op efter lørdagens præsidentvalg i Nigeria, vil der formentlig være færre deltagere, end hvis valget var sket til tiden i sidste uge.

For valg i Nigeria betyder ikke kun planlægning for valgstederne. Det gør det også for de millioner af nigerianere, der ikke bor ved det valgsted, de er tilknyttet.

Nogle har ikke råd, tid eller lyst til at tage den lange rejse igen, fortæller Danmarks ambassadør i landet, Jesper Kamp.

»Da man aflyste valget i sidste uge, gjorde man det med fem timers varsel. Mange vælgere rejste op til 1000 kilometer på tværs af landet for at deltage«.

»Mange af dem kommer ikke til at rejse to gange. Det er lidt for meget at forvente for den nigerianske vælger«, siger ambassadøren.

I Nigeria er reglerne nemlig skruet sådan sammen, at man skal stemme der, hvor man er blevet registreret som vælger.

Men hvis man for eksempel er flyttet til et andet sted i landet, kan man risikere at skulle rejse tilbage til et tidligere hjem for at stemme.

Påsatte brande og manglende stemmesedler

Det gjorde mange tusinde - måske endda millioner - nigerianere op til valget, der skulle være afholdt sidste lørdag, påpeger Jesper Kamp.

Men det vidste sig at være spild af tid. Få timer inden valgstederne skulle åbne, blev det udskudt.

»Nogle af dem, der rejste afsted i sidste uge, var måske ikke rejst afsted, hvis de havde fået det at vide et par dage før«, siger han.

Det skyldes, at der manglede både stemmesedler og id-skannere på forskellige valgsteder, hvor flere områder havde mistet valgmateriale i påsatte brande.

Den danske ambassadør er også valgobservatør under valget. Derfor har han brugt lørdag formiddag på at besøge forskellige valgsteder.

Det forløber roligt, lyder meldingen fra Jesper Kamp, efter han har besøgt tre ud af de syv steder, han forventer at nå. Men der har også været udfordringer.

»Valget er lidt forsinket de steder, jeg har været. Her har det primært være en udfordring, at flere frivillige, der skulle være kommet sidste lørdag, ikke kom her til morgen«, siger ambassadøren.

ritzau