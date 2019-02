Okinawa stemmer om kontroversiel flytning af amerikansk base

Indbyggerne i Japans sydligste præfektur, Okinawa, skal søndag stemme om en kontroversiel flytning af en amerikansk militærbase fra et tætbefolket område til en afsides del af øen.

Afstemningen er ikke-bindende, men ses som stærkt symbolsk. Spørgsmålet er blandt andet, hvilken effekt afstemningens resultat vil have, selv hvis modstandere af flytningen - herunder Okinawa-guvernør Denny Tamaki - skulle sejre.

På stemmesedlen bliver indbyggerne spurgt, om de støtter en plan om at flytte Marine Corps Air Station Futenma fra byen Ginowan til et fjerntliggende kystområde på øen.

Oprindeligt kunne indbyggerne kun stemme ja eller nej til flytningen, men grundet protester fra adskillige byer med tætte forbindelser til den centrale regering i Japan har indbyggerne nu også mulighed for at stemme blankt.

Valgstederne åbnede tidligt søndag morgen lokal tid. Godt 1,1 million indbyggere i Okinawa er stemmeberettiget.

Ifølge nyhedsbureauet Jiji Press havde omkring 20,5 procent af de stemmeberettigede indbyggere allerede afgivet deres stemme ved en tidlig afstemning lørdag.

»De bruger rigtig mange skattepenge og arbejdskraft på denne folkeafstemning, på trods af at resultatet ikke har nogen juridisk magt. Så jeg synes, at vi bør benytte lejligheden til at tænke grundigt over dette spørgsmål«, siger Yuki Miyagaki efter at have afgivet sin stemme på en lokal skole.

Test af demokratiet

Selv om folkeafstemningen ikke er juridisk bindende, er det vigtigt, at folk i Okinawa får mulighed for at udtrykke deres ønske gennem afstemningen.

Det mener Jun Shimabukuro, der er professor ved Ryukyu University i Okinawa.

»Det kan være en test af, om demokratiet virker i Japan«, siger Shimabukuro.

Flytningen af luftbasen Marine Corps Air Station Futenma fra Ginowan til Nago cirka 50 kilometer værk blev allerede vedtaget i 1996. Det skete, da USA forsøgte at lægge en dæmper på de lokales vrede, efter at amerikanske soldater havde gruppevoldtaget en lokal skolepige.

Men planen om at flytte basen har trukket i langdrag grundet modstand fra den lokale opposition.

Basen har skabt spændinger i forholdet mellem USA og Japan og været årsag til mange klager fra lokale beboere. Det gælder alt fra klager over støjgener, militære ulykker og kriminalitet begået af amerikanske soldater.

Japans premierminister, Shinzo Abe, har lovet, at en flytning af basen vil komme disse bekymringer til livs, men for mange indbyggere i Okinawa er det ikke nok. De vil have basen flyttet til et andet sted i Japan.

ritzau